Slovenská sporiteľňa dosiahla zlatý hetrik – je trojnásobnou bankou roka podľa magazínov The Banker, Euromoney aj Trend

Zoznam ocenení, ktoré Slovenská sporiteľňa získala:



Euromoney 2019 Awards for Excellence: Best Bank in Slovakia



The Banker: Bank of the Year 2019



TREND TOP: Banka roka 2019



29.11.2019 (Webnoviny.sk) -"Úspechy našej banky stoja na troch základných pilieroch, ktorými sú naši ľudia, užitočné inovácie a zodpovedné podnikanie. Som hrdý na to, že tento rok si naše vynikajúce finančné výsledky všimli aj odborníci z prestížnych magazínov – The Banker, Euromoney, ako aj z domáceho Trendu. Aj naďalej budeme pokračovať vo finančnom poradenstve aby sme boli pre našich klientov partnerom pre život a podnikanie a aby sme šírili prosperitu v tomto regióne," povedal Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.The Banker oceňuje globálnych lídrov v bankovom priemysle za dosiahnuté výsledky, pričom ich porovnáva aj v rámci jednotlivých krajín. Na Slovensku ocenil výborné hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne, ktorá predbehla svojich konkurentov.Okrem ocenenia od The Banker získala Slovenská sporiteľňa tento rok medzinárodnú cenu pre najlepšiu banku aj od britského časopisu Euromoney. A odniesla si aj najprestížnejšie slovenské ocenenie – TREND TOP Banka roka 2019.Inzercia