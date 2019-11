Slovenská správa ciest spustila súťaž na 2. etapu obchvatu Brezna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) hľadá firmu, ktorá by zabezpečila stavebné práce na druhej etape prvého úseku obchvatu Brezna. Ide o vybudovanie časti preložky cesty I/66 južným obchvatom Brezna. Cenu odhaduje na 26,04 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.Výstavbou preložky cesty I/66 až celej druhej etapy by sa mala vylúčiť tranzitná doprava z centra mesta Brezno.priblížila SSC v oznámení.Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Zákazka pritom bude spolufinancovaná z eurofondov, konkrétne ide o operačný program Integrovaná infraštruktúra. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 20. januára 2020.