Slovenská strelkyňa Barteková prekonala svetový kvalifikačný rekord v skeete

Slovenská strelkyňa Danka Barteková suverénne postúpila na pretekoch Svetového pohára v Katare do finále skeetu. Na strelnici trafila všetkých 125 terčov a prekonala tak svetový rekord v kvalifikácii tejto disciplíny.



Doterajšie maximum držala Číňanka Wej Meng, ktorá ho dosiahla taktiež v Dauhe. V novembri 2019 postúpila do finále majstrovstiev Ázie so 124 trafenými terčami. Bartekovej krajanka Vanesa Hocková obsadila v utorok 16. miesto (118), na najlepšiu šestku jej chýbali dva presné zásahy.