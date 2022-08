Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý online monitoring kardiovaskulárneho systému."Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle "more friendly for both, patients and health care professionals" - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov," hovorí prof. MUDr. Daniel Pella, PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. "Zarážajúce je, že ten, kto by z rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do "prevencie", kde telemedicína zohráva významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia," upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji vedecko-výskumného parku univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia MEDDI , do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app , ktorá bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos technológií v zdravotníctve. "Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia," hovorí o MEDDI app zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu "Využitie telemedicíny v praxi" a je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. "UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné, prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore," uzatvára Jiří Pecina.Informačný servis