Slovenská UX dizajnérka v USA: Najväčšou výzvou bola krátka materská

Pittsburgh/Rockville/Bratislava 21. júla (TASR) - Keď ľudia milujú svoju prácu, tak im napriek dennej rutine nepripadá náročná. Pre TASR to uviedla slovenská UX Designer (dizajnérka užívateľskej spokojnosti) Katarína Stacho, ktorá žije v americkom Rockville v štáte Maryland.Do Spojených štátov amerických sa presťahovala v roku 1993. Svojho manžela stretla v 16. rokoch, neskôr sa rozhodli spolu žiť.priznáva Stacho.Dlhé roky pracovala pre firmu, ktorá vytvorila technológiu pre výrobcov kozmetiky a čistiacich prostriedkov, aby mohli vydávať digitálne kupóny.priznala.Zrazu však dostala chuť robiť niečo úplne iné, keďže práca v reklame ju už nenapĺňala.konštatovala Stacho.Z tohto dôvodu sa rozhodla ísť do nového odvetvia. "spresnila. Priznala však, že nie je typický programátorský introvert.Nemyslí si, že bolo náročné sa presadiť. Náročné skôr bolo, keď mala po prvom dieťati iba dva týždne materskej dovolenky.priznáva sa.V súčasnosti jej práca spočíva v rozhovoroch so zamestnancami firmy, ktorí analyzujú množstvo dát z finančného trhu. S pomocou algoritmov sa snažia odhaliť finančné podvody na trhu cenných papierov. "uviedla.V danej pracovnej oblasti je Stacho tri roky, preto si myslí, že sa má ešte stále čo učiť. Rada pracuje s mladšími dizajnérmi a taktiež rada prednáša študentom.uzavrela.