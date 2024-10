Slovenská vláda je pripravená kedykoľvek pokračovať v sérii spoločných rokovaní s českou vládou, vyhlásil Fico

28.10.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico v pondelok zablahoželal občanom Českej republiky k významnému štátnemu sviatku - k výročiu vzniku samostatného Československa, ku ktorému sa historicky hlásia aj občania Slovenska.Zároveň zdôraznil, že slovenská vláda je pripravená kedykoľvek a na akomkoľvek mieste pokračovať v sérii spoločných rokovaní s českou vládou.Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sú podľa premiéra postavené na pôžičkách vzájomnej dôvery. „Politici na obidvoch stranách rieky Morava si musia uvedomovať, že kým oni odchádzajú, tak slovenský a český národ zostávajú,“ uviedol Fico.Zdôraznil, že nič v politickej agende nemá takú hodnotu, aby to ohrozovalo jedinečné slovensko-české vzťahy.„To je principiálna zásada, ktorou sa v politike riadim už 32 rokov, a preto nikdy nijakým spôsobom nezasahujem do suverénnych vnútorných záležitostí bratskej Českej republiky. V tomto duchu chcem vyjadriť presvedčenie, že nedávny výrok českého premiéra Petra Fialu spochybňujúceho dôveryhodnosť suverénnych slovenských inštitúcií v prípade zmieru s českým opozičným politikom slovenského pôvodu Andrejom Babišom bol len výnimočným excesom nezakladajúcim tradíciu neoprávneného zasahovania do slovenských suverénnych záležitostí,“ dodal Fico.