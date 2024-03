Slovenská vláda si pod dojednaním mieru predstavuje kapituláciu Ukrajiny, tvrdí Galko (video)

Vojenská pomoc Ukrajine

Dojednanie mieru

22.3.2024 (SITA.sk) - Rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín V4 ako aj summit v Bruseli potvrdzujú, že slovenská vláda svojou zahraničnou politikou pokračuje v krokoch, ktoré našu krajinu smerujú k európskej izolácii. Myslí si to poslanec Ľubomír Galko hnutie Slovensko ).Priblížil, že Slovensko sa na jednej strane nepridá k českej iniciatíve nakúpiť muníciu pre Ukrajinu z tretích krajín, ku ktorej sa doposiaľ pridalo už 18 európskych štátov, na strane druhej však vláda súhlasí s dodávkou munície a zbraní za komerčných podmienok. Na základe spomínanej iniciatívy sa podarilo vyzbierať už 800-tisíc kusov munície.Galko súčasne pripomína, že vo štvrtok sa členské štáty Európskej únie na summite v Bruseli zhodli na tom, že urýchlia a zintenzívnia poskytovanie nevyhnutnej vojenskej pomoci Ukrajine , no na strane druhej v ten istý deň slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Smer-SD ) vyhlásil, že pozícia Slovenska je jasná a vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie.„Chcem popritom upozorniť na doslova táranie o potrebe mierových rokovaní, ktoré neustále máme možnosť vidieť a počuť u Roberta Fica (Smer-SD) a Juraja Blanára a im podobných, tzv. miérotvorcov. Kto má s kým rokovať? Napadnutá Ukrajina s agresorom z Ruska?," pýta sa poslanec.Zároveň by ocenil, keby mu premiér a minister zahraničných vecí ukázali, ako sa takýto mier dá vyrokovať.„Veď nech vycestujú do Ruska alebo ešte lepšie na Ukrajinu, kde pomedzi padajúce bomby mier ako správni mierotvorcovia dohodnú," dodal.Galko doplnil, že slovenskí vládni predstavitelia si pod dojednaním mieru predstavujú kapituláciu Ukrajiny.