Slovenská výprava aj s Hrašnovou odcestovala na Armádne svetové hry

Na snímke slovenská kladivárka Martina Hrašnová. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Členovia slovenskej výpravy na 7. CISM Armádne svetové hry 2019:

Martina Hrašnová (VŠC DUKLA) - atletika-kladivo



Miroslav Úradník (VŠC DUKLA) - atletika-chôdza



Tomáš Veszelka (VŠC DUKLA) - atletika-trojskok



Lucia Vlčáková (VŠC DUKLA) - atletika-beh



Tomáš Klobučník (VŠC DUKLA) - plávanie



Denis Horváth (VŠC DUKLA) - zápasenie



Tomáš Marcinek (Vrtuľníkové krídlo Prešov) - parašutizmus



Marián Mindek (5. pluk špeciálneho určenia) - parašutizmus



Peter Gnida (5. pluk špeciálneho určenia) - parašutizmus



Rastislav Zaťko (5. pluk špeciálneho určenia) - parašutizmus



Ľubomír Fujdiar (5. pluk špeciálneho určenia) - parašutizmus



Jana Matejkinová (5. pluk špeciálneho určenia) - parašutizmus/rozhodca



Radoslav Dubovský (VŠC DUKLA) - tréner



Ľuboš Križko (VŠC DUKLA) - tréner



Igor Kováč (VŠC DUKLA) - tréner



Karol Džalaj - organizačné zabezpečenie/vedúci Oddelenia riadenia športovej prípravy vo VŠC DUKLA



Pavol Kobela - vedúci výpravy/riaditeľ Odboru riadenia športov vo VŠC DUKLA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 14. októbra (TASR) - V pondelok popoludní odcestovala z Banskej Bystrice slovenská výprava športovcov do Číny na Armádne svetové hry CISM 2019. Tie sa konajú vo Wu-chane od 18. do 27. októbra a Slovensko bude mať zastúpenie z troch vojenských útvarov, z VŠC Dukla Banská Bystrica, 5. pluku špeciálneho určenia a Vrtuľníkového krídla Prešov.Celkovo sa predstaví v súťažiach jedenásť športovcov, z toho štyria atléti, piati parašutisti, jeden zápasník a plavec.uviedol pre TASR pred odchodom do Číny vedúci výpravy a zároveň riaditeľ odboru riadenia športu vo VŠC Dukla Banská Bystrica Pavol Kobela.K ambíciám športovcov dodal:Banskobystrická kladivárka Martina Hrašnová sa na armádnych svetových hrách zúčastnila už pred ôsmimi rokmi. Ciele si nestanovuje, pretože jej súťaž je nateraz zahalená rúškom tajomstva:Skúsenosti so Svetovými armádnymi hrami má aj plavec Dukly Tomáš Klobučník:Najpočetnejšiu skupinu slovenskej výpravy tvoria parašutisti. Štyria sú z 5. pluku špeciálneho určenia a jeden z Vrtuľníkového krídla Prešov. Predstavia sa v tímovej súťaži, ako aj v súťaži jednotlivcov v disciplíne na presnosť pristátia.