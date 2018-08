Slovenská výprava ide na MS v letnom biatlone s medailovým odhodlaním

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Budú reprezentovať SR



muži: Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Michal Šima

ženy: Paulína Fialková, Ivona Fialková, Terézia Poliaková

juniori: Matej Baloga, Tomáš Sklenárik, Lukáš Ottinger, Samuel Hubač

juniorky: Henrieta Horvátová, Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Barbora Horniaková



Program MS



piatok: 15.30 mix štafiet junioriek a juniorov 2x6 a 2x7,5 km, 18.00 mix štafiet žien a mužov 2x6 a 2x7,5 km

sobota: 11.45 šprint junioriek na 7,5 km, 14.00 šprint juniorov na 10 km, 16.45 šprint žien na 7,5 km, 18.45 šprint mužov na 10 km

nedeľa: 11.15 stíhacie preteky junioriek na 10 km, 13.15 stíhacie preteky juniorov na 12,5 km, 15.45 stíhacie preteky žien na 10 km, 17.30 stíhacie preteky mužov na 12,5 km

Nové Město na Moravě 23. augusta (TASR) - Na majstrovstvách sveta v letnom biatlone sa od piatka do nedele v Novom Měste na Moravě pokúsi slovenská výprava nadviazať na medailové prieniky z predchádzajúcich rokov. Šampionát na kolieskových lyžiach poslúži aj ako test pred zimou, českí organizátori sľubujú príťažlivú divácku kulisu a povzbudivú atmosféru.Štartovať by malo rekordných 255 biatlonistov z 28 krajín. Slováci nastúpia v zložení, ktoré kopíruje zimný biatlon, a majú aj kandidátov na medaily, najmä Martina Otčenáša a Paulínu Fialkovú. Obaja už nazbierali na predchádzajúcich letných vrcholoch viac vzácnych kovov, Otčenáš ich vlastní v individuálnych pretekoch až päť (3-0-2). Paulína Fialková vlani v ruskom Čajkovskom vynikla striebrom v šprinte a bronzom v stíhacích pretekoch a bude zaujímavé porovnať jej letnú fazónu s Češkami Veronikou Vítková, Evou Puskarčíkovou, Ukrajinkami Vitou a Valj Semerenkovou, Ruskou Jekaterinou Jurlovovou-Perchtovou a ďalšími.Očakáva sa, že medzi mužmi do priečok na stupňoch zasiahnu najmä domáci Česi i špecialisti na leto, Lotyš Andrejs Rastorgujevs, Bulhari Krasimir Anev a Vladimir Iliev, Nemec v belgických službách Michael Rösch.Vysočina Arena organizuje vrcholné letné podujatie už po tretí raz, po ME v krose 2009 a MS'2011 na kolieskových lyžiach. Nadchádzajúce poslúžilo aj na finančné injekcie do areálu, keď sa do tratí, zázemia pre divákov a ďalšej infraštruktúry preinvestovalo 27 miliónov korún. Divácku kulisu podporí aj voľný vstup a skutočnosť, že Česi ohlásili účasť so všetkými svojimi zimnými hviezdami, Ondřejom Moravcom, Michalom Krčmářom, Michalom Šlesingrom, Veronikou Vítková a Evou Puskarčíkovou.Vlani MS v ruskom Čajkovskom slovenský biatlon so štyrmi medailami (0-2-2) pred zimou povzbudil. Striebro vybojoval štafetový mix a Paulína Fialková v šprinte, bronz Tomáš Hasilla v šprinte a P. Fialková v stíhacích pretekoch. V konečne medailovej bilancii všetkých 10 pretekov obsadilo Slovensko 4. priečku za Ruskom 18 (8-5-5), Ukrajinou 4 (1-2-1) a Bieloruskom 3 (1-1-1). V historickej bilancii nazbieral slovenský biatlon na letných MS už 44 medailí (10-12-22).