Slovenská výprava rokovala o detailoch prípravy Svetovej výstavy EXPO 2025 priamo v japonskej Osake

Ide o dlhý schvaľovací proces

Dizajn expozície Slovenska bol schválený





Svetová výstava EXPO 2025 sa koná od 13. apríla do 13. októbra v japonskej Osake, prefektúre Kansai a účasť na nej potvrdilo 160 krajín a viacero medzinárodných organizácií. Tematikou EXPO 2025 Osaka bude „Spoločnosť 5.0“, ktorá predstavuje národnú stratégiu Japonska zameranú na rozvoj spoločnosti orientovanej na človeka.





17.1.2025 (SITA.sk) - Prípravy na Svetovú výstavu EXPO 2025, ktorá sa bude konať v japonskej Osake, sú v plnom prúde. Ako informovala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová , organizátori výstavy, ktorá odštartuje 13. apríla, konzultovali v týchto dňoch s vystavovateľmi z jednotlivých krajín detaily príprav priamo v Osake.Slovensko zastupovala generálna riaditeľka Slovakia Travel a generálna komisárka slovenskej expozície Ivana Vala Magátová spolu s tímom, ktorý sa venuje príprave Svetovej výstavy a prezentácii Slovenska na tomto prestížnom medzinárodnom podujatí.„V Japonsku sme si v uplynulých dňoch s kolegami vymieňali skúsenosti s prípravou expozícií a pavilónov. Všetci spoločne čelíme viacerým výzvam, ako je proces schvaľovania jednotlivých stavebných a dizajnérskych prác, ktoré sú najmä časovo mimoriadne náročné,“ uviedla Vala Magátová.Zdôraznila, že Svetová výstava bude v úplne inom kultúrnom prostredí ako je to európske. „Na jednej strane je tu dlhý schvaľovací proces každého kroku, na druhej strane nás fascinuje ich zmysel pre organizačné detaily,“ dodala.Organizátori Svetovej výstavy informovali vystavovateľov o logistike, doprave, skladovaní, bezpečnosti a iných detailoch prípravy. Podľa Magátovej je expozícia Slovenska už v procese výstavby a jej dizajn bol schválený organizátormi. Dôležitým dátumom bude 10. september, kedy Slovenská republika usporiada svoj Národný deň.„Expo je výborná platforma na medzinárodnú spoluprácu a my sa do nej plánujeme aktívne zapojiť,“ uzavrela Magátová s tým, že každá krajina vyvíja maximálne úsilie využiť výstavu na získanie nových kontaktov a vytvorenia základne pre ďalšiu spoluprácu v oblasti vedy, výskumu, inovácii a ďalších dôležitých oblastí.