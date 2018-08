Slovenské atlétky skončili v štvrtkárskych štafetách na ME ôsme

Emma Zapletalová, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok



Finálové výsledky



ženy



4x400 m: 1. Poľsko (Malgorzata Holub-Kowaliková, Iga Baumgart-Witanová, Patrycja Wyciszkiewiczová, Justyna Swiety-Erseticová) 3:26,59, 2. Francúzsko (Elea Mariama Diarrová, Deborah Sananesová, Agnes Raharolahyová, Floria Gueiová) 3:27,17, 3. Veľká Británia (Zoey Clarková, Anylka Onuorová, Amy Allcocková, Eilidh Doyleová) 3:27,40, 4. Belgicko 3:27,69, 5. Taliansko 3:28,62, 6. Nemecko 3:30,33, ...8. Slovensko (Emma Zapletalová, Iveta Putalová, Gabriela Ledecká, Alexandra Bezeková) 3:32,22

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. augusta (TASR) - Vo finále štvrtkárskych štafiet na ME atlétov v Berlíne skončilo slovenské kvarteto žien v zložení Emma Zapletalová, Iveta Putalová, Daniela Ledecká a Alexandra Bezeková ôsme časom 3:32,22 min. Zvíťazilo Poľsko časom 3:26,59 pred Francúzskom a Veľkou Britániou.Slovenky naplnili na šampionáte svoj cieľ už postupom do finále, v ktorom každé jedno umiestenie lepšie ako ôsme by bolo veľmi cenné. Aj slovenský rekrod bol v pláne, v rozbehoch nemali od neho ďaleko a vo finále si naň trúfali. Odštartovali v 2. dráhe, Putalová na 2. úseku predstihla Rumunku Balanovú, posunula sa na siedmu priečku, Ledecká na nej zostala a Bezeková ho už tesne neustrážila.Výborne sa rozbehli Poľky, do posledného úseku vbiehali s jasným náskokom, aj ho stratili, no v cieľovej rovinke už finišujúca Swiety-Erseticová dominovala.