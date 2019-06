Slovenské banské múzeum pozýva na pestrú ponuku letných podujatí

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Banská Štiavnica 24. júna (TASR) - Pestrú ponuku podujatí a výstav pripravilo počas letných mesiacov pre návštevníkov Banskej Štiavnice Slovenské banské múzeum (SBM). Vo svojich expozíciách ponúkne špeciálne prehliadky, tvorivé dielne či viaceré výstavy."V Dielničke v Kammerhofe sa v termíne: 16. - 20. júla, 23. - 27. júla a 6. - 10. augusta, 13. - 17. augusta uskutočnia Letné tvorivé dielne pre malé aj veľké deti, a to vždy od 9.30 do 15.30 h. Následne sa Dielničky zmenia na miesto environmentálnej burzy známejšej pod značkou Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí," informovala vedúca odboru marketingu a environmentálnej výchovy SBM v Banskej Štiavnici Petra Páchniková.Expozícia Baníctvo na Slovensku - Kammerhof ponúkne vždy v stredu a sobotu o 14.00 h program pre rodiny s deťmi pod názvom Kammerhof deťom. "Geobádateľňa v Mineralogickej expozícii ponúkne svoje aktivity pre malých i veľkých bádateľov vždy v stredu o 13.00 h," dodala Páchniková.Netradičnú večernú prehliadku priestorov jednej z dominánt Banskej Štiavnice ponúkne podujatie Noci z Nového zámku. Konať sa bude 13. júla a 3. augusta od 17.00 do 22.00 h.Špeciálna letná ponuka je podľa Páchnikovej pripravená aj v Expozícii uhoľného baníctva na Slovensku v Handlovej. Počas "Prázdninových štvrtkov" si budú môcť návštevníci vyskúšať vyšívanie, háčkovanie a iné ručné práce. "Prázdninové utorky" zavedú deti do rozprávkového sveta a Letné tvorivé dielne v Ekodielničke do sveta maľovania či plstenia."Letná turistická sezóna sa bude niesť aj v znamení výstav. V ponuke je ich hneď niekoľko. Výstava Príbeh značky Pleta bude v Starom zámku prístupná od 19. júla," podotkla Páchniková.Mineralogická expozícia - Berggericht ponúkne počas leta tri výstavy: Pozdrav mestu kultúry Banská Štiavnica 2019 , Prázdniny na Klingeri a Paralely Banskej Štiavnice a Lavrionu.Milovníci umenia si prídu na svoje aj v Galérii Jozefa Kollára, ktorá ponúkne výstavu ilustrácií Jozefa Cesnaka a Mariána Oravca zo série TOTO! je Kabinet ilustrácie a výstavu zo série "Zlaté časy" v Priestore oslobodeného času.