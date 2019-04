Slovenské centrum dizajnu má medzinárodný projekt s Rakúskom

Na snímke zľava riaditeľka Slovenského centra dizajnu Mária Rišková, vedúci Slovenského múzea dizajnu Maroš Schmidt, generálna riaditeľka J&T Banky Slovensko Anna Macaláková, spoluautorka projektu Dizajn a inovácie Klára Prešnajderová, vedúca oddelenia PR Múzea úžitkového umenia vo Viedni – MAK Judith Anna Schwarzová -Jungmannová a pedagogička a dizajnérka Akadémie úžitkových umení vo Viedni Pia Scharlerová počas tlačovej konferencie Slovenského centra dizajnu k spolupráci s generálnym partnerom J&T Bankou, výstavným aktivitám SCD a projektu Dizajn a inovácie v Bratislave 12. apríla 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 12. apríla (TASR) – Dizajn a inovácie je najväčší tohtoročný projekt, na ktorom Slovenské centrum dizajnu (SCD) prvýkrát spolupracuje s viedenským MAK - Múzeom úžitkového umenia a ďalšími partnerskými inštitúciami. V rámci cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 získalo SCD na projekt takmer 1,5 milióna eur na dva roky." povedala na piatkovej tlačovej konferencii v bratislavskej galérii dizajnu Satelit riaditeľka SCD Mária Rišková.Súčasťou projektu je vydanie viacjazyčnej publikácie o bratislavskej progresívnej škole umeleckých remesiel z obdobia rokov 1928 - 1939, medzinárodné sympózium o tejto škole a reforme umeleckého školstva, výstava Human by Design, dva nové softvéry, rôzne semináre a iné aktivity.Významnou dizajnérskou činnosťou je pokračovanie projektu výroby automobilu Tatra 603X Coupé, ktorý vychádza z historického výskumu dejín automobilového dizajnu na Slovensku. Návrh prvého slovenského kupé auta nakreslil v roku 1963 konštruktér závodu Tatra Bratislava Ján Cina.konštatoval vedúci Slovenského múzea dizajnu Maroš Schmidt.SCD pokračuje vo výstavných aktivitách vo svojej galérii Satelit aj v zahraničí, ako aj vo vydávaní časopisu Designum, ktorého 25. výročie oslavujú aj online platformou e-designum.sk. V plnej príprave je 16. ročník Národnej ceny za dizajn. Súťaž je tentoraz zameraná na produktový dizajn a do 24. apríla sa ešte možno do nej prihlásiť.