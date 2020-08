Slovenské destinácie, ktoré stojí za to vidieť

Čierna Voda

Štiavnické vrchy

Zemplínska Šírava

Tatranská Lomnica

Slnečné jazerá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.8.2020 (Webnoviny.sk) - Zrušili vám letnú dovolenku alebo vo všeobecnosti dávate prednosť dovolenke u nás na Slovensku, ale neviete kde si užiť horúce letné dni, vyskúšať výborné jedlo, či osviežiť sa dobre vychladeným pivom? Preto vám prinášame pár tipov na nádherné miesta plné pohody a relaxu, ktoré by ste pri cestách naprieč Slovenskom určite nemali vynechať.Len necelú hodinku od Bratislavy, v okrese Galanta, sa rozprestiera jazero o rozlohe 22 hektárov s vodným areálom AQUArea Čierna Voda. Vďaka samočistiacej schopnosti jazera je voda priezračne čista a vhodná na kúpanie po celý rok. Jazero obklopujú štrkové pláže a v kombinácií s vodou tyrkysovej farby vám jediný pohľad navodí pocit chorvátskej pláže. A to len niekoľko kilometrov od Bratislavy. Areál ponúka množstvo možností na relax, ale aj športových aktivít ako naplno využiť horúce letné dni aktívne. V areáli sa môžete tešiť na ihrisko na plážový volejbal, vodný futbal, či si priamo na mieste prenajať kajaky, kanoe, paddleboard alebo potápačskú výstroj. Práve na potápanie je toto jazero ako stvorené, keďže ako jedno z mála Slovensku sa môže pýšiť vysokou biodiverzitou a obrovskými húfmi rýb.V areáli AQUArea nájdete aj dobré jedlo, pravé slovenské pivo Zlatý Bažant či ubytovanie, ak by ste si chceli užiť pohodu a relax počas viacerých dní.Štiavnické vrchy skrývajú množstvo krás a tajomstiev, tak prečo je ich neobjaviť? Vrchy sú svojou výbornou polohou priam predurčené pre rodinné cykloturistiky, ale aj pre skúsenejších cyklistov to môže byť vďaka 350-kilometrovej sieti vyznačených cyklotrás doslova cyklistický raj. Pre tých, ktorí neholdujú cyklistike, Štiavnické vrchy ponúkajú množstvo turistických, či náučných chodníčkov, ktoré vás očaria. Ak si nie ste istý, či by ste zvládli ťažkú túru, menej náročné sú napríklad náučný chodník Richňavské jazerá alebo chodník Milana Kapustu po žile Terézia. V prípade, že by ste radšej zvolili oddych v podobe relaxu pri vode, určite skúste kúpanie v tajchu, zábavný aquazorbing, romantické člnkovanie alebo relaxačný paddleboard.Oddych si môžete vychutnať pri dobrom jedle a slovenskom pive aj v Salamandra rezorte, ktorý okrem wellness ponúka aj multifunkčnú oddychovú zónu, kde môžete chytať bronz.Slovenské more – Chorvátsko? Nie! Zemplínska Šírava ????Pre množstvo Slovákov je dovolenka pri mori neodmysliteľná súčasť letnej dovolenky, avšak množstvo nádherných miest máme aj u nás, ako napríklad naše "slovenské" more – Zemplínsku Šíravu, ktorá si toto pomenovania, vďaka svojej rozlohe 33 km², naozaj zaslúži.Na Zemplínskej Šírave nájdete množstvo rekreačných stredísk, kde si môžete vyskúšať rôzne vodné športy, či dokonca si prenajať jachtu. V prípade škaredého počasia ponúka Thermalpark Šírava aj kryté bazény, či wellness.V novootvorenom vonkajšom komplexe Sun Beach Resort si môžete oddýchnuť na hojdacích sieťach alebo provizórnej pláži a vychutnať niečo malé pod zub, či sa schladiť dobre vychladeným čapovaným pivom. Milovníci koní si na Šírave tiež prídu na svoje, ak navštívia Hipocentrum, ktoré sa nachádza pri rekreačnom stredisku Hôrka alebo v obci Vinné. Ak by ste letné dni chceli stráviť aktívnejšie, v okolí, len pár kilometrov od Šíravy, sa nachádza Viniansky hrad alebo Vinnianske jazero.Túry, dobré jedlo, či zábava? Ak nie ste nadšencom dovoleniek pri vode, ale radšej máte aktívny oddych a trocha adrenalínu, Tatranská Lomnica je to pravé pre vás. Najznámejšou atrakciou v Tatranskej Lomnici je jazda lanovkou na Skalnaté pleso alebo až na Lomnický štít. Ak ste nadšencom turistiky, cestu lanovkou vynechajte a užite si pešiu túru. Cestu zo Skalnatého plesa viete spojiť s adrenalínovou jazdou na horských kárach po vyznačenej cca 2,8 km dlhej trase. Pre milovníkov prírody Tatranská Lomnica ponúka množstvo krás a atrakcií ako napríklad Botanická záhrada Expozícia tatranskej prírody alebo Náučný chodník Spevavce Tatranské.Ak hľadáte chutné jedlo a výborné čapované pivo určite sa zastavte v reštaurácií Humno Tatry. V prípade, že sa vám zvýši ešte nejaká energia aj na večer, určite nevynechajte ich Music Pub, kde si môžete každý piatok užiť najlepšie párty vo Vysokých Tatrách.Slnečné jazerá alebo aj inak nazývané Senecké jazerá nájdete len 20 km od Bratislavy. Toto umelo vytvorené jazero sa rozprestiera na rozlohe vyše 100ha a rozdeľuje sa na 3 zóny – Severnú, Južnú a Východnú. Priamo v areáli nájdete množstvo možností ako si spríjemniť horúce chvíle pri vode aj aktívne. K dispozícii je volejbalové ihrisko, tenisové kurty, futbalové ihrisko s umelým povrchom na južnej strane i vodný futbal na severnej strane. V prípade, ak dávate prednosť relaxačným aktivitám na vode, viete si priamo v areáli požičať čln, či vodný bicykel. Na Slnečných jazerách si prídu na svoje aj tí najmenší, keďže areál okrem iného ponúka detské ihrisko i "Kútik detských radostí" s profesionálnym pedagogickým dozorom.Ak si chcete vychutnať kúsok exotiky v srdci Európy, neďaleko Bratislavy, určite vyskúšajte penzión Lobster, ktorý sa nachádza práve na Slnečných jazerách. Očarí vás luxusnými apartmánmi s terasami vybudovanými nad jazerom, výborným jedlom, či dobre vychladeným slovenským pivom Zlatý Bažant.Informačný servis