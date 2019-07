Slovenské domácnosti sú zadlžené viac ako živnostníci a firmy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. júla (TASR) - Dlh domácností na Slovensku za poslednú dekádu výrazne vzrástol a v súčasnosti sú zadlžené viac ako živnostníci a firmy. Tempo zadlžovania sa slovenských domácností je v porovnaní s Európskou úniou (EÚ) nadpriemerné. To môže zhoršiť ich platobnú disciplínu v menej priaznivej fáze ekonomického cyklu, hoci domácnosti dlhodobo znižujú podiel svojich nesplácaných úverov. Vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.Celkový objem úverov na Slovensku narástol od roku 2010 o viac ako 60 %. Zatiaľ čo v roku 2010 predstavovali úvery poskytnuté domácnostiam, firmám či samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) spolu viac ako 32 miliárd eur, v minulom roku to už bolo viac ako 52 miliárd eur.Najvýraznejšie sa v tomto období zadlžovali domácnosti, ktorých celkový objem úverov vzrástol o viac ako 115%, z takmer 14,5 miliardy eur v roku 2010 na viac ako 31 miliárd eur v minulom roku. Za posledných desať rokov domácnosti v objeme svojich dlhov predbehli aj firmy.priblížili analytici IFP.Z hľadiska samotného splácania, domácnosti sú podľa analytikov relatívne stabilné v porovnaní so živnostníkmi (SZČO), ktorí na zmeny investičnej aktivity či úrokov reagujú najcitlivejšie. Dlhodobo najspoľahlivejšími dlžníkmi sú podniky, v čase recesie však najspoľahlivejšie splácajú úvery domácnosti.Tempo zadlžovania slovenských domácností je síce v porovnaní s EÚ nadpriemerné, kvalita splácania úverov sa však od finančnej krízy spred desiatich rokov zlepšila a v súčasnosti je približne na úrovni EÚ. Podiel nesplácaných úverov sa na Slovensku od finančnej krízy postupne znižuje.doplnili analytici IFP. Zatiaľ čo v roku 2010 nesplácali živnostníci viac ako 360 dní takmer 10 % všetkých úverov, ktoré si vzali, v minulom roku toto číslo kleslo iba na 2,5 %. V prípade firiem a domácností tiež došlo k zlepšeniu splácania, avšak nie až tak výrazne ako v prípade SZČO.konštatujú analytici.Rizikom nesplácania zostáva ekonomické spomalenie.dodali analytici.