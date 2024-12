Slovenské e-shopy preukázali odolnosť aj napriek neistote z konsolidácie verejných financií

Ročný zisk presahujúci 100-tisíc

Optimizmus v sektore

21.12.2024 (SITA.sk) - Napriek obavám o konsolidáciu verejných financií stabilita slovenského e-commerce sektora zostáva stabilná. Väčšina podnikateľov sa zameriava na rast predaja a expanziu.Vyplýva to z októbrového prieskumu spoločnosti Levosphere, uskutočneného v spolupráci s partnermi Shoptet , Creative sites a Upterdam, ktorý zahŕňa odpovede 180 slovenských e-shopov.Prieskum ukázal, že iba 10 percent e-shopov dosahuje ročný zisk presahujúci 100-tisíc eur, aj keď takmer dve tretiny zaznamenali medziročný nárast obratu.„Čísla ukazujú jasný dôraz na aktívny rast. To v súčasnom období naznačuje sebavedomie a odolnosť sektora,“ uviedla odborníčka na marketingové stratégie z Levosphere Anna Sabolová . Polovica e-shopov zaznamenáva obrat nad 100-tisíc eur, pričom len 10 percent dosahuje obrat nad jeden milión.Ziskovosť predstavuje pre jednotlivých hráčov na trhu stále výzvu. Ivan Cingel z Creative sites poznamenáva, že e-shopy málo investujú do vlastných produktov, ktoré prinášajú vyššie marže.Výsledky prieskumu potvrdzujú, že väčšina respondentov zaznamenala rast, s medziročným nárastom obratu u 62 percent firiem. Mária Auxtová zo Shoptet odporúča sústrediť sa na finančný manažment a cenotvorbu pre zvýšenie ziskovosti.Optimizmus v sektore sa odráža aj vo vnímaní biznisových výziev, keďže slovenské e-shopy naďalej rozvíjajú svoje služby a frekvencia a hodnota nákupov rastie.„Hoci by sa dalo očakávať, že sektor bude na očakávané efekty konsolidácie verejných financií reagovať nervózne, čísla zatiaľ naznačujú opak. Slovenské e-shopy si zachovávajú stabilnú náladu a zameriavajú sa na vlastné stratégie na prekonanie interných výziev a posilnenie svojej konkurencieschopnosti," dopĺňa Sabolová.