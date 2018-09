Slovenské elektrárne majú záložné právo na väčšinu svojho majetku

Snímka chladiarenskych veží 3. bloku po ukončení studenej hydroskúšky 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce 23. augusta 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) v auguste tohto roku podpísali tri záložné zmluvy, na základe ktorých vzniklo záložné právo na väčšinu majetku spoločnosti. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní.uvádza sa v správe, ktorú má redakcia týždenníka k dispozícii. Štát vlastní v SE minoritný podiel vo výške 34 %.Týždenník ďalej informoval, že podľa verejných informácií z Notárskeho centrálneho registra záložných práv ručia Slovenské elektrárne majetkom v hodnote až 5 miliárd eur. Účelom záložného práva bolo zabezpečiť pohľadávky financujúcich bánk v prípade, ak by SE svoje niekoľkomiliardové dlhy nedokázali splácať. Záložné právo vzniklo s účinnosťou od 17. augusta tohto roka.napísal týždenník. Podľa informácií Plus 7 dní by za touto firmou malo stáť konzorcium bánk, od ktorých si mali elektrárne napožičiavať stovky miliónov eur.