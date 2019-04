Slovenské elektrárne ukončili horúcu hydroskúšku v Mochovciach

Elektráreň v Mochovciach, archívna snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) ukončili horúcu hydroskúšku a začali poslednú fázu testovania pred uvedením tretieho bloku v elektrárni Mochovce do prevádzky. TASR o tom v pondelok informovala spoločnosť SE.Po horúcej hydroskúške úspešne vykonali aj tzv. integrálnu skúšku pevnosti a tesnosti hermetickej zóny 3. bloku, jeden z najdôležitejších testov v procese prípravy na uvádzanie do prevádzky.uviedli SE s tým, že ÚJD vydá finálne stanovisko po posúdení požadovaných analýz a záverečného vyhodnotenia programu skúšky.Oproti harmonogramu trvala horúca hydroskúška o mesiac a pol dlhšie najmä z dôvodu neplánovanej falošnej aktivácie hasiaceho systému.Posun horúcej hydroskúšky v spojení s oneskorením dokončovania stavebných prác mal za následok aj nutnosť revízie harmonogramu uvádzania do prevádzky. Niektoré stavebné práce sa ukázali byť v porovnaní s plánom časovo podstatne náročnejšie. V apríli minulého roka došlo k ukončeniu zmluvnej spolupráce s dodávateľom stavebnej časti. Slovenské elektrárne očakávajú technickú pripravenosť 3. bloku na zavezenie paliva počas leta 2019.Pred vydaním povolení ÚJD sa budú musieť vyjadriť aj iné orgány štátnej správy. Konkrétny termín uvádzania do prevádzky závisí podľa Slovenských elektrární od povoľovacieho procesu, na ktorý môžu mať významný vplyv predpokladané obštrukcie účastníkov konania, najmä rakúskych protijadrových organizácií.uvádzajú SE.Oneskorenie bude mať vplyv aj na zvýšenie celkového rozpočtu dostavby oboch blokov, a to v predpokladanom objeme 270 miliónov eur, čo predstavuje 5-percentné zvýšenie celkových nákladov. Financovanie zvýšenia rozpočtu bude plne pokryté väčšinovým akcionárom elektrární, spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.Na stavbe v súčasnosti pracuje viac ako 3500 zamestnancov a dodávateľov, z toho približne dve tretiny na treťom bloku a zvyšok na štvrtom. Tretí blok je dokončený na 98,8 % a štvrtý na 84,6 %, uzatvárajú Slovenské elektrárne.