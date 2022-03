Slovenské firmy a samosprávy trápi nedostatok peňazí. Recept na riešenie financovania prinesie nová konferencia ECOFIN 2022

30.3.2022 (Webnoviny.sk) -"Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa na Slovensku stretávame, patria nedostatočne pripravené projekty na strane žiadateľov o získanie financovania, neschopnosť splniť požadované kritériá bankového financovania a namiesto toho, aby sa aktívne uchádzali aj o alternatívne zdroje financovania, strácajú svoj drahocenný čas," povedal organizátor podujatia Peter Falis, predseda OZ FinancMajstri (web). Podľa neho samosprávy a firmy u nás nemajú dostatok znalostí a skúseností o možnostiach získavania návratných finančných zdrojov štandardne dostupných na európskom trhu.Podľa Invest Europe, strešnej organizácie private equity a alternatívneho kapitálu v Európe, máme na Slovensku jednu z najväčších medzier equity a nedostatku vlastného kapitálu spomedzi európskych krajín. "Musíme k tomu prirátať takmer nefunkčný a málo rozvinutý kapitálový trh a veľmi zlé historické skúsenosti so špekulačným kapitálom niektorých finančných skupín, oligarchov a politických vplyvov," prízvukuje Falis. Podľa neho nič transparentnejšie ako financovanie prostredníctvom finančného a kapitálového trhu neexistuje. "Žiadateľ sa musí uchádzať o dôveru investorov. A trh vie všetko!" - konštatuje Peter Falis."Konferencia pomôže zrýchliť budovanie kapacít konečných prijímateľov z radov slovenských firiem, komunálnych podnikov a samospráv v oblasti návratných finančných zdrojov," dodáva Jana Maričáková, podpredsedníčka OZ FinancMajstri (fb).V Bratislave budú 16. mája 2022 prednášať profesionálni poskytovatelia financovania, predstavia najlepšie skúsenosti s financovaním v EU. "Sme presvedčení, že spoločne dokážeme nájsť pre slovenské firmy tú najlepšiu cestu na zlepšenie financovania, podporu rastu a expanzie na zahraničné trhy, posilnenie konkurencieschopnosti, najmä prostredníctvom zabezpečenia dostatočnej škály finančných nástrojov bežne využívaných v ostatných krajinách EU," uvádza Peter Falis."ECOFIN 2022 prinesie účinný návod, čo by mali firmy a samosprávy zlepšiť a uvedieme aké sú očakávania do budúcnosti, aby sa žiadatelia vedeli lepšie pripraviť," spresňuje priority podujatia Jana Maričáková. Podľa nej prínosom konferencie bude hodnotná interakcia samotných firiem, jednotlivých asociácií a poskytovateľov kapitálu, poskytne rozšírenie prehľadu o možnostiach financovania dostupných na trhu pre slovenské firmy a samosprávy.Prvá konferencia ECOFIN 2022 pomôže účastníkom získať prehľad a vedomosti, čo im umožní kvalitne a adresne pripraviť projekty. Na nasledujúcej druhej konferencii v septembri 2022 v Tatrách s už kvalitne pripravenými projektami prebehne najväčšia ZOZNAMKA slovenských firiem a profesionálnych poskytovateľov kapitálu. Zároveň firmy majú možnosť nominovať svoje projekty do INKUBÁTORA projektov, kde im odborníci z kapitálového a finančného trhu pomôžu s prípravou financovania.Na konferencii sa zúčastnia ministri a štátni tajomníci, zástupcovia komôr a asociácií, riaditelia najväčších slovenských bánk (SLSP, ČSOB, Tatra Banka), predstavitelia rozvojových bánk - Európska investičná banka z Luxemburgu, Európska banka pre obnovu a rozvoj z Londýna, ako aj riaditeľ Svetovej banky - IFC z Nemecka pre región strednej Európy, najväčšie české a poľské dlhové a equity fondy, riaditeľ viedenskej burzy, ktorí poskytnú cenné informácie o možnostiach financovania.Konferencia ECOFIN 2022 sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zastúpenia Európskej komisie v SR a Bratislavského samosprávneho kraja. Podujatie podporujú viaceré obchodné komory a profesionálne asociácie.Záujemcovia sa môžu priamo tu PRIHLÁSIŤ alebo prostredníctvom events@dlhopis.com do 12.mája 2022. Viac podrobností nájdete na webe k podujatiu ECOFIN2022 FinancMajstri je občianske združenie zamerané na zvýšenie finančnej gramotnosti, pomoc podnikateľom a samosprávam v oblasti prístupu k financovaniu, pri mobilizácii kapitálu a rozvoji regiónov. Prevádzkujeme komplexný informačno - vzdelávací portál, fintech platformu Dlhopis.com, zameranú na zvýšenie povedomia o finančnom trhu a možnostiach prístupu ku kapitálu, komplexný prehľad o dostupných finančných inštrumentoch, s dôrazom na transparentnosť a na ochranu investora.Informačný servis