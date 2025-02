Slovenské firmy čoraz viac preferujú ekologické darčekové predmety, kladú dôraz na udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť

Neekologické materiály sa postupne vytrácajú z trhu

Informácie o dopadoch na životné prostredie

2.2.2025 (SITA.sk) - Výber ekologických darčekových predmetov sa stal obľúbenou metódou, ako spoločnosti na Slovensku zlepšujú svoju environmentálnu stopu. Diana Hauerland, odborníčka zo spoločnosti Hauerland, potvrdzuje, že záujem firiem o ekologický firemný merch narastá. "Podľa predbežných odhadov minuloročnej predvianočnej sezóny môžem potvrdiť, že približne dve tretiny klientov vyslovene vyberali predmety v nejakej forme ekologické alebo automaticky očakávali, že to tak bude," uviedla Hauerland.Implementácia CSRD smernice, ktorá bola do slovenskej legislatívy prenesená v máji 2024, prináša rozšírenie ESG povinností na firmy. Tieto povinnosti budú v prvých fázach (2024 až 2025) platiť pre veľké podniky a následne sa rozšíria aj na malé a stredné podniky.Prieskum spoločnosti Deloitte ukázal, že 42 % mladých zamestnancov by uvažovalo o zmene zamestnávateľa, ak by ich súčasný zamestnávateľ nepreukázal dostatočné úsilie v oblasti klimatických zmien. Diana Hauerland dodáva, že neekologické materiály sa postupne vytrácajú z trhu a nahrádzajú ich udržateľné alternatívy. Hauerland bola prvá spoločnosť na Slovensku, ktorá priniesla katalóg ekologických produktov s presným vyčíslením uhlíkovej stopy pre každý produkt."Neekologické veci sa postupne vytrácajú, napríklad klasický obal z cukríkov, ktorý bol plastový, sa nahrádza kompostovateľnými materiálmi," vysvetľuje Hauerland. Okrem ceruziek z bambusu a poznámkových blokov z kávových usadlín, spoločnosti začínajú preferovať reklamné predmety z recyklovaných textílií.Hauerland spolupracuje s výrobcami, ktorí poskytujú skenovateľný textil, čím umožňujú spotrebiteľom overiť jeho autentickosť a získať informácie o jeho dopade na životné prostredie."Naše textilné produkty majú vlastný digitálny pas dostupný cez skenovateľný QR kód," dodáva Hauerland. Výrobky z ekologických materiálov sú síce nákladnejšie, avšak firme prinášajú dlhodobé benefity ako zlepšenie firemnej reputácie a posilnenie dôvery zo strany obchodných partnerov. Predpokladá sa, že v budúcnosti bude popularita ekologických produktov naďalej rásť, ako aj ich pozitívny dopad na spoločenskú zodpovednosť firiem.