Slovenské firmy sa boja korupcie viac než kedykoľvek predtým, v spravodlivý trest neverí väčšina z nich

Najhoršie hodnotený ukazovateľ v kategórii Hospodárska politika

Slovenskí podnikatelia neveria v spravodlivý trest

9.12.2024 (SITA.sk) - Firmy na Slovensku sa obávajú korupcie najviac za posledné roky. Ako vyplýva z prieskumu, na ktorom spolu s Holandskou obchodnou komorou spolupracovala aj Nadácia Zastavme korupciu , firmy trápia “najmä zmanipulované verejné zákazky, nerovnaký prístup k rôznym povoleniam a fakt, že korupčníci nie sú trestaní”.“Korupcia v biznise pritom ovplyvňuje všetkých občanov, keďže zasahuje aj platy zamestnancov, oberá štátnu kasu o dane a právne neisté prostredie odrádza zahraničné firmy od podnikania na Slovensku,” informovala ďalej agentúru SITA Nadácia Zastavme korupciu, podľa ktorej obavy firiem potvrdzujú aj ďalšie prieskumy.Napríklad, podľa spoločného prieskumu nemeckej, rakúskej, talianskej, francúzskej a holandskej obchodnej komory o stave ekonomiky medzi európskymi investormi na Slovensku, skončila téma boja proti korupcii (na škále od 1 do 5) s úplne najhorším hodnotením 4,2.”Čo je nielen najhorší výsledok za uplynulé tri roky, ale pre Slovensko vôbec najhoršie hodnotený ukazovateľ, v kategórii Hospodárska politika,” hodnotí Zuzana Petková , riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.Z rovnakého prieskumu vyplynulo, že atraktivita Slovenska je pre zahraničné firmy najnižšia za posledných 5 rokov.“Zlou správou tiež je, že už aj tak vysoké vnímanie korupcie v slovenskom biznise za posledný rok narástlo takmer najviac v celej Európe,” uvádza Zastavme korupciu. Spomedzi 500 podnikateľov, až 85 % uviedlo, že korupcia je na Slovensku rozšírený problém. Oproti minulému roku, ide o zhoršenie o šesť percentuálnych bodov, čo nám zabezpečilo šiestu najhoršiu priečku v únii.Firmy sa tiež obávajú manipulácie verejných obstarávaní. Podľa 76 % podnikateľov sú veľmi rozšíreným problémom podmienky súťaže šité na mieru konkrétnej firme, vyplýva to z tohtoročného prieskumu Európskej komisie (EK) o postoji biznisu ku korupcii.Z prieskumu EK tiež vyplynulo, že spomedzi európskych podnikateľov slovenskí podnikatelia najmenej veria, že spoločnosti a ľudia zapojení do korupcie postihne trest alebo sa dostanú pred súd. Spravodlivý trest pre korupčníkov očakáva na Slovensku len 26 % firiem, pričom európsky priemer je 54 %.“Korupčné praktiky pri tendroch označili za častý jav aj holandskí podnikatelia na Slovensku. Tiež podmieňovanie schválenia EÚ projektov či rôznych povolení úplatkom alebo iným neetickým správaním zo strany úradníkov,” informovala ďalej Nadácia Zastavme korupciu a upozornila na hrozbu zhoršenia férovosti mestských a štátnych nákupov.“Od leta totiž štát viditeľne uvoľnil pravidlá pre nákupy, menej sa bude súťažiť a viac zákaziek zadávať vopred vybraným firmám. Potvrdzujú to aj prvé štatistiky za tri mesiace, podľa ktorých klesol počet vyhlásených zákaziek o 65 %,” uviedla Xénia Makarová zo Zastavme korupciu.