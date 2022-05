Slovenské firmy zaostávajú v digitalizácii. Digital Transformation Summit ich chce povzbudiť, aby sa nových trendov nebáli

Summit o digitálnej transformácii

Inšpirácie, konzultácie a nové kontakty

Základné informácie o podujatí:

4.5.2022 (Webnoviny.sk) -Posledné dáta z Eurostatu ukázali, že len zhruba 15 % podnikov v EÚ s najmenej desiatimi zamestnancami dosiahlo vysokú alebo veľmi vysokú úroveň využívania digitálnych technológií. Väčšina firiem zápasí v tomto hodnotení skôr s nižšou úrovňou, čo je aj prípad Slovenska – to sa v digitálnej vyspelosti, žiaľ, ocitá na chvoste EÚ. Len o kúsok lepšie je na tom susedné Česko. Pritom práve digitálne technológie a ich využívanie môžu zlepšiť fungovanie spoločností, ich služby, produkty, ako aj konkurencieschopnosť. Aj koronakríza ukázala, že digitalizácia je kľúčom k lepšej hospodárskej odolnosti firiem.O stave digitalizácie na Slovensku, v Česku a v západnej Európe bude reč aj na Digital Transformation Summit (DTS) 2022 , ktorý sa bude konať 12. mája online aj prezenčne v Kongresovom centre v Prahe za účasti (nielen) slovenských a českých odborníkov.Podujatie už pravidelne organizuje spoločnosť Enehano Solutions. DTS má pomôcť firmám s digitálnou transformáciou, naučiť ich niečo o využívaní cloudových technológií a priblížiť im nové trendy v oblasti automatizácie obchodu a financií. Tretí ročník DTS prinesie cenné skúsenosti a inšpirácie od slovenských aj českých lídrov, ktorí majú skúsenosti s digitalizáciou obchodných procesov, predaja či marketingu, no tiež postrehy a novinky priamo od Salesforce, najpoužívanejšieho systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi na svete. "Výzvy digitálnej transformácie, ale aj doba, v ktorej sme sa ocitli v dôsledku pandémie, nútia podniky hľadať nové a efektívne riešenia. Spoločnosti digitalizujú a automatizujú svoje procesy z dôvodu nedostatku pracovníkov, ale aj kvôli zákazníkom, ktorí očakávajú personalizované služby. Teóriu počujete všade, ale zdieľanie praktických skúseností nie je veľmi bežné. Na DTS to meníme, pretože chceme posunúť celý trh a zároveň sa navzájom inšpirovať a učiť sa z chýb," hovorí Jiří Mach, generálny riaditeľ českej technologickej spoločnosti Enehano Solutions, ktorá je hlavným organizátorom summitu.DTS odštartuje prezentáciou firmy Salesforce, ktorá je podľa prieskumu spoločnosti Gartner dlhodobým globálnym lídrom v oblasti riešení pre dosahovanie zákazníckej spokojnosti. Regionálny viceprezident pre strednú a východnú Európu Hrvoje Supić zhodnotí stav digitalizácie v Česku a na Slovensku a porovná ho so západnými trendmi. Predstaví tiež absolútne novinky a pohľad spoločnosti Salesforce na digitálnu transformáciu.Na DTS zaznejú príbehy ôsmich úspešných podnikov, ktoré profitujú z digitálnej transformácie. Ich zástupcovia prezradia, čo im zmena priniesla, čo bolo pre nich výzvou – a čo by dnes už urobili možno inak. O svoje skúsenosti sa podelia spoločnosti ako Slovnaft, 365.bank, Česká spořitelna, Carvago, Moneta alebo Bobcat. Prezradia, ako im digitalizácia pomohla nielen v obchode a marketingu, ale napríklad aj v stimulovaní zamestnancov.Účastníci môžu konzultovať témy s odborníkmi a poradiť sa o veciach, ktoré súvisia s automatizáciou podnikových procesov či marketingu. Tiež sa môžu zapojiť do panelovej diskusie o tom, či sú pre transformáciu firmy dôležitejšie technológie, alebo ľudia.Summit o digitálnej transformáciiForma: prezenčne aj onlineDátum: štvrtok 12. mája 2022 od 13.00 hod.Cena: 20 €Registrácia: https://www.enehano.cz/digital-transformation-summit-2022 Informačný servis