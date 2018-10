Slovenské futbalistky do 17 rokov remizovali v súboji s Litvou

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

1. fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov:



4. skupina:



Slovensko "17" - Litva "17" 0:0



zostava SR: Stachová – Mudráková, Kovalíková, Kršiaková, Mrocková – Mazúchová, Feketevíziová (63. Hanková), Pelikánová – Morávková, Halásová (62. Sivčová), Vredíková (30. Lukáčová, 88. Boorová)







ďalší zápas:



Poľsko - Škótsko 3:0 (1:0)







tabuľka:



1. Poľsko 3 3 0 0 10:3 9



2. Škótsko 3 1 1 1 2:4 4



3. SLOVENSKO 3 0 2 1 2:3 2



4. Litva 3 0 1 2 2:6 1

Gdansk 8. októbra (TASR) - Futbalové reprezentantky Slovenska do 17 rokov remizovali v treťom zápase na turnaji prvej fázy kvalifikácie ME v poľskom Gdansku s Litvou bez gólov. Zverenky trénera Petra Janušku majú na svojom konte dva body. Prvé stretnutie s Poľskom prehrali tesne 2:3 a ďalšie dva duely so Škótskom a Litvou remizovali zhodne 0:0.Slovenky majú šancu postúpiť do Elite Round. Dostanú sa tam štyri najlepšie tímy z tretích priečok v skupinách, všetkým však odrátajú bodový zisk zo zápasu s posledným družstvom v ich skupine. Slovenské reprezentantky sú v tabuľke tretích tímov prvé s jedným bodom, ešte ostáva odohrať šesť skupín.Peter Januška, tréner SR17: