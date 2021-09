Slovenské gastro hlási pre pandémiu veľký pokles tržieb. Analýza ukázala, ktorí zákazníci najmenej navštevujú podniky

Cieľom je podporiť gastro sektor

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský gastro sektor zaznamenal vlani pre pandémiu koronavírusu a obmedzenie prevádzok najväčší pokles tržieb za posledné štyri roky.Vrátil sa tak pod úroveň spred tohto obdobia. Vyplýva to z analýzy s názvom Gastrorok 2020 od iniciatívy Pomoc pre gastro Trh gastra ovplyvnil podľa analýzy aj štýl práce z domu formou home office, ktorý zobral hostí prevádzkam v obchodných centrách a kancelárskych budovách. Ľudia sa do reštaurácií vracajú len pomaly, pričom najväčší prepad dopytu po službách v gastre je vo vekovej kategórii do 30 rokov.„O slovenskom gastro segmente chýba množstvo dôležitých ekonomických informácií. Tento stav sme sa cez analýzu rozhodli zmeniť. Aj preto, aby sme začali hovoriť o ekonomických prínosoch gastra pre Slovensko s cieľom zvýšiť podporu pre tento sektor,“ uviedla hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny Gastro dlhodobo volá po rôznych formách podpory od vlády, ktorá sa však odvolávala na to, že kým prikročí k zavádzaniu ďalších a výraznejších nástrojov pomoci, potrebuje ich mať podložené dátami. Tie má teraz iniciatíva k dispozícii, podnikatelia na dialóg čakajú.„Na mnohých miestach SR sú podmienky podnikania v gastre opätovne výrazne obmedzené, preto dúfame, že sa dočkáme kompenzácií. Bez toho ďalšie podniky neprežijú a dôjde k ďalšiemu prepúšťaniu. Vláda by mala komunikovať, aké nástroje pomoci pre nás pripravuje. Rovnako naliehavé sú opatrenia, ktorými by sa v našom sektore zvýšila zamestnanosť,“ povedal prevádzkovateľ siete NP Patisserie, Koliba, Fresh Arsene Becker.