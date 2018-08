Slovenské golfistky túžia na MS vylepšiť historické maximum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovenské golfové reprezentantky Anika Bolčíková, Natália Hečková a Katarína Drocárová zabojujú od stredy do soboty na majstrovstvách sveta ženských družstiev o umiestnenie v najlepšej tridsiatke. Šampionát hostí jeden z prestížnych írskych golfových rezortov Carton House.Slovenská výprava priletela do dejiska MS neďaleko Dublinu v sobotu. V nedeľu ešte absolvovala tréningovú jednotku mimo súťažných ihrísk, no v pondelok aj utorok sa už pripravovala na oficiálnych hracích plochách. Tréningové podmienky mierne sťažilo typické ostrovné počasie s chladným vzduchom a silným vetrom.avizoval z chladného Írska viceprezident Slovenskej golfovej asociácie a šéf reprezentačného úseku Rastislav Antala.V utorok čakali slovenské golfistky príjemné povinnosti - okrem tímového fotenia aj slávnostné otvorenie šampionátu na večernej recepcii. Prvé súťažné kolo zo štyroch je na programe v stredu, ďalšie postupne vo štvrtok, piatok a v sobotu. V ženskej súťaži sa predstaví 58 družstiev. Každý tím je zložený najmenej z dvoch a maximálne troch hráčok. Hrá sa na 18-jamkovom ihrisku, do celkového skóre družstva z každého dňa sa započítavajú dva najnižšie výsledky. Na podujatí sa predstavia aj najlepšie svetové amatérske golfistky vrátane reprezentantiek z Kórejskej republiky, najväčších favoritiek na zisk majstrovskej ženskej tímovej trofeje s názvom Espirito Santo. Z uplynulých štyroch svetových šampionátov ovládli Kórejčanky až tri (2016, 2012 a 2010).Slovenky sa do Írska neprišli porovnávať so svetovou špičkou. Rady by vylepšili doterajšie výsledkové maximá na svetových šampionátoch v štvrtej desiatke poradia. Na MS v roku 2002 obsadili 34. pozíciu, o dva roky neskôr delenú 35. priečku.uviedol v tlačovej správe Antala.