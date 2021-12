Slovenské hádzanárky na svetovom šampionáte prehrali súboj o Prezidentský pohár

Najlepšia slovenská strelkyňa

Slovenky urobili veľa chýb

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské reprezentantky v hádzanej na majstrovstvá sveta v Španielsku obsadili konečnú 26. pozíciu spomedzi 32 kolektívov. Zverenky trénera Pavla Streichera na svetovom šampionáte totiž vo svojom záverečnom vystúpení o 25. miesto podľahli hráčkam Angoly 21:23 (9:11) a nezískali Prezidentský pohár, tešia sa z neho Afričanky.Na MS odohrali slovenské hádzanárky spolu šesť stretnutí, pripísali si v nich dve víťazstvá a štyri prehry, k tomu jeden duel vyhrali kontumačne. Slovenky sa na MS predstavili len druhýkrát v histórii, pri premiére v roku 1995 medzi 20 tímami skončili dvanáste.V stredu podvečer síce slovenské hádzanárky viedli 1:0 aj 3:2, no fyzicky disponované súperky z Afriky potom získali náskok a neskôr už neprehrávali. Slovenky síce viackrát skorigovali na jednogólový rozdiel a v druhom polčase aj vyrovnali na 14:14 či 15:15, no otočiť sa im už nepodarilo.Veľkou prekážkou pre hráčky SR bola brankárka Marta Albertová, ktorá zneškodnila veľké množstvo striel slovenského výberu. V závere stretnutia sa Slovenky dotiahli na Angolčanky na 20:21, potom však prehrávali rozdielom troch gólov 20:23, bodku za duelom dal gól Adriany Holejovej. Najlepšou strelkyňou Slovenska v záverečnom vystúpení na MS bola sedemgólová Réka Bíziková."Angolčanky predviedli veľmi dobrý výkon z fyzickej stránky. My sme urobili príliš veľa chýb v útoku. Pre náš tím to bola skvelá skúsenosť, že si mohol zahrať na MS. Verím, že pri ďalšej účasti budeme ešte silnejší a lepší," zhodnotil tréner Streicher podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Slovenské hádzanárky držala nad vodou brankárka Adriana Medveďová, ktorá v súboji zneškodnila štyri pokutové hody súperiek. "Angola potvrdila, prečo je súčasťou prakticky každého svetového šampionátu. Fyzicky boli niekde inde ako my a bolo pre nás náročné sa presadiť cez ich obranu. Je nám ľúto, že sme prehrali toto stretnutie, ale štartovali sme na MS prvýkrát v našich kariérach. Dúfame, že môžeme byť účastníčkami šampionátu opäť o dva roky," poznamenala po stretnutí.Slovenky sa zo šampionátu vrátia domov v piatok ráno.