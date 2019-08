Slovenské hádzanárky privítajú Srbsko v kvalifikácii ME 2020

Na archívnej snímke tréner slovenskej hádzanárskej reprezentácie žien Pavol Streicher. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky odohrajú prvý domáci zápas v 4. skupine kvalifikácie ME 2020 proti Srbsku v nedeľu 29. septembra o 17.00 h v Hlohovci. Dejisko a čas stretnutia potvrdil Slovenský zväz hádzanej (SZH).Zverenky nového reprezentačného kouča Pavla Streichera ešte predtým odštartujú kvalifikáciu v stredu 25. septembra na pôde favorita skupiny Ruska v Krasnodare. Boj o európsky šampionát potom bude pokračovať až v marci budúceho roka, keď sa Slovenky dvakrát po sebe stretnú so štvrtým účastníkom skupiny Švajčiarskom. Na ME 2020 v Dánsku a Nórsku postúpia prvé dva tímy zo skupiny.