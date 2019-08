Slovenské hádzanárky si napriek prehre zahrajú o 9. až 12. miesto

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Slovensko - Chorvátsko 21:26 (12:13)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Celje 7. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky do 17 rokov prehrali v stredajšom zápase druhej fázy o 9. až 16. miesto na ME v Slovinsku s Chorvátskom 21:26 (12:13). Zverenky dvojice Rastislav Jedinák, Iveta Mičníková týmto duelom uzavreli účinkovanie v III. skupine a so štyrmi bodmi na konte postúpili do súbojov o konečnú 9. až 12. priečku.ME hádzanárok do 17 rokov - druhá fáza:Dvorščáková 5, Timková, Lanczová a Ščípová po 3