Slovenské hádzanárky ukázali v druhom polčase svoju silu, asistent trénera zhodnotil ich výkon proti Slovinkám na ME

1.12.2024 (SITA.sk) - Slovenské reprezentantky v hádzanej prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách Európy v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarku. Po tom, ako pri vstupe do turnaja prehrali s domácimi Rakúšankami (24:37), podľahli rovnakým výsledkom aj v sobotu Slovinkám.V pondelok večer sa s ME rozlúčia, o 20.30 h nastúpia na posledný zápas základnej skupiny proti olympijským šampiónkam z Nórska.Slovinky položili základy svojho víťazstva už v prvom polčase, ktorý vyhrali o osem gólov (18:10). Po zmene strán sa slovenské hráčky trošku zlepšili. Pridali v rýchlosti a agresivite. Rozdielovou hráčkou na palubovke bola predovšetkým Tatiana Šutranová, ktorá Slovinkám nastrieľala 11 gólov, z toho osem v druhom polčase.„Agresivita v obrane nebola dostatočná. V ofenzíve sme sa snažili hrať trpezlivejšie, taktickejšie, no s výsledkom nie sme spokojné. Hádzaná je tímový šport a nie je dôležité, kto tie góly dá. Mojich 11 gólov teda nič neznamená pri tomto výsledku. V pondelok nás čaká jeden z najkvalitnejších tímov sveta. Musíme sa dôkladne pripraviť. Verím, že hrať proti hviezdam z Ligy majstrov bude pre nás motivácia,“ vyhlásila Šutranová podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH). Podľa Petra Pčolu , asistenta trénera slovenského družstva Jorgeho Dueňasa, bol hlavne prvý polčas veľmi slabý.„V obrane nebola agresivita, Slovinky boli lepšie vo všetkých činnostiach. Nemali sme dostatočný dôraz na to, aby sme súperky prerušili. Naše chyby v útoku potrestali a rýchlo si vypracovali pohodlný náskok. Až v druhom polčase sme ukázali, kde je sila nášho tímu. Z doterajších štyroch polčasov sme zahrali jeden podľa toho, ako sme si všetci predstavovali a na to musíme nadviazať aj v poslednom zápase proti Nórkam,“ skonštatoval Pčola.