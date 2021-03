Slovenské hádzanárky v baráži na majstrovstvá sveta vyzvú Srbky, začnú na domácej palubovke

V baráži sa predstaví 20 tímov

Slovensko bolo na MS iba raz



Žreb play-off v európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2021 žien v hádzanej (prvé zápasy 16. a 17. apríla, odvety 20. a 21. apríla):

Turecko - Rusko

Česko - Švajčiarsko

Slovinsko - Island

Slovensko - Srbsko

Ukrajina - Švédsko

Rakúsko - Poľsko

Maďarsko - Taliansko

Rumunsko - Severné Macedónsko

Portugalsko - Nemecko

Čierna Hora - Bielorusko





22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Súperkami Sloveniek v aprílovej baráži o postup na majstrovstvá sveta v hádzanej žien budú reprezentantky Srbska. Prvý zápas sa uskutoční 16. alebo 17. apríla pod Tatrami, odveta 20. alebo 21. apríla na Balkáne.Rozhodol o tom pondelkový popoludňajší žreb v sídle Európskej federácie hádzanej (EHF) vo Viedni. Už istú účasť na svetovom šampionáte majú z Európy výbery domáceho Španielska, Holandska (obhajkyne zlata z MS 2019), Nórska, Francúzska, Chorvátska a Dánska. Uskutoční sa od 2. do 19. decembra 2021 v piatich španielskych mestách. Na MS v Španielsku sa predstaví dovedna 32 národných výberov.Slovenky si miestenku v baráži vybojovali v druhej polovici minulého týždňa, keď ovládli kvalifikačný turnaji v Luxemburgu. Zverenky trénera Pavla Streichera na ňom zdolali Ukrajinu, Izrael aj domáce Luxembursko. V európskej baráži sa v druhej polovici predstaví dovedna 20 tímov, ktoré pred pondelkovým žrebom rozdelili do dvoch výkonnostných košov. V play-off nastúpia Češky proti Švajčiarkam, Ukrajinky proti Švédkam, Maďarky proti Taliankam či Nemky proti Portugalčankám.Slovenky na MS štartovali v ére samostatnosti zatiaľ iba raz, v roku 1995 v Rakúsku a Maďarsku obsadili 12. pozíciu. Na Eure štartovali dvakrát, zatiaľ naposledy v roku 2014 skončili tiež dvanáste. Ich súperky v baráži majú omnoho lepšiu bilanciu.Nechýbali na ostatných štyroch MS a okrem striebra na domácom šampionáte v roku 2013 obsadili aj 6., 9. a 15. miesto. Na ME v tomto miléniu ešte nechýbali, ich maximom je 4. priečka z domáceho Eura.