Slovenské hádzanárky v boji o ME 2022 podľahli Španielkam, výsledok je podľa trénera Streichera krutý

Príliš krutý výsledok

Domáce mali na lopate

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Hádzanárkam Slovenska nevyšiel vstup do kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy, keď v španielskej Antequere podľahli domácim hráčkam 28:33 (11:17).Zverenky trénera Pavla Streichera v úvode súboja viedli 3:1, no Španielky potom otočili a až do konca duelu si udržiavali náskok.V druhom polčase síce Slovenky skorigovali na rozdiel jediného gólu, ale vyrovnať sa im už nepodarilo. Už v nedeľu 10.10. o 18.15 h. na slovenské hráčky čaká druhý duel v boji o ME, keď v Topoľčanoch privítajú Maďarky. Tie v stredu v Érde zdolali Portugalčanky pomerne hladko 34:24 (17:15)."V našej hre bolo príliš veľa výkyvov. Napriek tomu musím dievčatám vysloviť pochvalu za to, ako sme sa dokázali v druhom polčase priblížiť a vrátiť do stretnutia, ktoré bolo potom na vážkach. Práve tam sa však prejavila rutina nášho súpera. V konečnom dôsledku si myslím, že výsledok 28:33 je pre nás príliš krutý. Na druhej strane si myslím, že môžeme byť určitým spôsobom spokojní s tým, ako sme sa prezentovali," zhodnotil duel v Španielsku tréner Streicher, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Najlepšou Slovenkou bola deväťgólová Réka Bíziková, po sedem gólov pridali Nikoleta Trúnková a Simona Szarková."Myslím si, že sme odohrali kvalitný zápas až na zopár zaváhaní v obrane. Miestami sme boli Španielsku aj vyrovnaným súperom. Mali sme domáce už na lopate. Mohli sme sa dotiahnuť, ale urobili sme pár technických chýb, čo nás stálo lepší výsledok," myslí si pivotka michalovskej Iuventy Nikoleta Trúnková.Slovenské hádzanárky sa už v decembri predstavia v Španielsku na majstrovstvách sveta (1.-19.12.), keď v Llírii v E-skupine absolvujú súboje proti Maďarkám (2.12.), Nemkám (4.12.) a Češkám (6.12.).