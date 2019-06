Slovenské katolícke charity: Sociálne služby sú v hlbokej kríze

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 27. júna (TASR) – Slovenské katolícke charity upozorňujú, že sociálne služby sú v hlbokej kríze a nepripravujú sa do budúcnosti na ešte horší scenár. Pomoc starým, chorým ľuďom či bezdomovcom je podľa nich ohrozená. Zástupcovia katolíckych charít ako najväčší neverejní poskytovatelia služieb na Slovensku to vyhlásili vo štvrtok v Košiciach.upozornil Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity. Dodal, že štát nerieši, ako pritiahnuť k ľuďom v núdzi nezamestnaných či tých, ktorí odišli pomáhať do zahraničia za vyššie mzdy. Uviedol tiež príklad, že primátor Viedne pred časom vyhlásil, že na sociálne služby dá jednu miliardu eur.Podľa riaditeľa Arcidiecéznej charity v Košiciach Cyrila Korpesia sa charity na Slovensku dennodenne boria s problémami. Mnohé zo zariadení, ktoré pomáhali ľuďom, už boli zrušené či majú problémy.Charity ďalej upozorňujú, že mestá a obce nevedia zabezpečiť opatrovateľskú službu a zariadenia sociálnych služieb. „zdôraznil Korpesio.O bezdomovcov sa podľa charít v súčasnosti starajú jednotlivci či inštitúcie, ktoré sú založené na kresťanskom základe. „povedal Korpesio.Slovenské katolícke charity sa rozhodli v tomto roku upozorniť na tento problém symbolicky, zorganizovaním Svätojakubskej púte na Slovensku. Ide o prvý ročník, na ktorom sa podieľa aj občianske združenie (OZ) Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku. Začať sa má 2. júla v Košiciach. Za 14 dní môžu prejsť pútnici 287 kilometrov z Košíc do obce Staré Hory.povedala Eva Kocanová, predsedníčka OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku.Svätojakubská cesta je súčasťou celoeurópskej siete svätojakubských ciest, ktoré smerujú do známeho pútnického miesta v Santiagu de Compostela (Španielsko). Slovenské OZ sa snaží obnoviť túto tradíciu aj na Slovensku, kde je táto cesta rozdelená do piatich etáp.