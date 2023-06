Slovenské kluby spoznajú súperov v pohárovej Európe, Slovan Bratislava bude v LM nasadený

Slovan v prvom kole

20.6.2023 (SITA.sk) - Štyri slovenské futbalové kluby spoznajú v utorok a v stredu mená súperov alebo prípadných súperov v úvodných dvoch kvalifikačných kolách v pohárovej Európe.Majstrovský ŠK Slovan Bratislava vstúpi do Ligy majstrov v 1. kvalifikačnom kole ako nasadený tím a prvý súboj absolvuje 11. alebo 12. júla. Už v utorok budú "v hre" aj FC DAC 1904 Dunajská Streda MŠK Žilina pri žrebe 1. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2023/2024, Dunajskostredčania ako nasadení a Žilinčania ako nenasadení.Na tieto dva kluby čakajú úvodné súboje 13. júla. V stredu príde na rad žreb 2. kvalifikačného kola LM aj EKL a okrem uvedeného tria už padne aj meno FC Spartak Trnava . Víťaz Slovenského pohára z ostatnej sezóny bude nasadený a do hry zasiahne 27. júla.Slovan Bratislava v utorok nemôže dostať šampiónov napríklad z Maďarska, Bulharska či Slovinska, no žreb mu môže prisúdiť majstra Poľska (Raków Čenstochová), Švédska (BK Häcken z Göteborgu), Rumunska (Farul Konstanca) či Faerských ostrovov ( KÍ Klaksvík ), ale aj víťaza júnového predkola. Prvý duel je naplánovaný na 11. alebo 12. júla, odveta o týždeň neskôr.V prípade postupu ďalej budú "belasí" opäť nasadení a vyhli by sa chorvátskemu Dinamu Záhreb , dánskemu FC Kodaň , tureckému Galatasarayu Istanbul alebo nórskemu Molde FK, mohli by však dostať cyperský Aris Limassol alebo súpera postupujúceho z 1. kvalifikačného kola. Prvé stretnutie v tejto časti sú naplánované na 25. resp. 26. júla, odvety na 1. a 2. augusta.Ak by Slovan neuspel v niektorej z uvedených fáz, po prípadnom vypadnutí v 1. kvalifikačnom kole LM by putoval do 2. alebo 3. kvalifikačného kola EKL. Ak by Bratislavčanania nepochodili v 2. kvalifikačnom kole LM, nasledoval by "presun" do majstrovskej vetvy 3. kvalifikačného kola Európskej ligy.V EKL je systém jednoduchší. V prípade postupu sa slovenskí zástupcovia prebojujú do ďalšieho kvalifikačného kola, v prípade celkovej prehry v dvoch dueloch sa pre nich púť pohárovou Európou skončí. Tím z Dunajskej Stredy už vie, že v prípade prieniku cez 1. kvalifikačného kolo EKL bude aj v druhom figurovať medzi nasadenými družstvami.U klubu zo Žiliny rozhodne to, s kým si zmeria sily v 1 kole. Trnavčania zase vedia, že v prípade postupu do 3. kola (10. a 17. augusta) budú pri žrebe medzi nenasadenými tímami.