Slovenské liehovary reagujú na požiadavky nemocníc, zamerali sa na výrobu liehu na dezinfekciu

23.3.2020 - Slovenské liehovary v Leopoldove obmedzujú na svojich linkách výrobu octu a zameriavajú sa viac na produkciu čistého liehu. Ten je potrebný na dezinfekciu v zdravotníctve, ale aj v iných oblastiach. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe.„Snažili sme sa čo najrýchlejšie zareagovať na požiadavky nemocníc a zdravotníkov, ktorí sa začali na nás obracať s požiadavkami na zvýšené dodávky čistého liehu. Vďaka niekoľkým zmenám vo výrobe v posledných dňoch ide naša výrobná linka na maximálny výkon a darí sa nám vyprodukovať 36-tisíc litrov čistého liehu denne. Toto množstvo okamžite distribuujeme podľa objednávok do našich nemocníc, výrobcom zdravotníckych pomôcok, dodávateľom pre nemocnice a lekárňam,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti ST. NICOLAUS Andrej Hronský.Spoločnosť zároveň spustila výrobu dezinfekčného roztoku na báze liehu, ktorý je určený primárne na výrobu dezinfekčných prostriedkov. Úprava výrobného programu so zameraním na výrobu čistého alkoholu a dezinfekčného roztoku platí až do odvolania.Časť produkcie venuje spoločnosť zadarmo do domovov dôchodcov v okolí Leopoldova. „Vzhľadom na to, že najohrozenejšou skupinou sú seniori a starší ľudia, dodáme do domovov dôchodcov v okolí nášho závodu v prvej várke približne 1 000 litrov čistého alkoholu, ktorý im pomôže dodržiavať prísne požiadavky na hygienu a dezinfekciu,“ doplnil Hronský s tým, že spoločnosť je v prípade potreby pripravená obmedziť aj výrobu liehovín. Prvé dodávky zo závodu v Leopoldove poputujú už v priebehu pondelka do 16 domovov dôchodcov.