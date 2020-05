Slovenské lode nemôžu vyplávať na Baťov kanál, prekročili by totiž hranicu

Lode by prekročili hranice

Zabezpečia všetky hygienické štandardy

6.5.2020 - Lode Prvej plavebnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje turistické plavby po Baťovom kanáli, zostávajú stále zakotvené v prístave v Skalici. Problémom je štátna hranica medzi Slovenskou a Českou republiku, ktorú by pri plavbe prekročili. Českí vodáci po hladine Baťovho kanálu do Skalice plávať môžu, slovenskému kapitánovi lode to znemožňujú nariadenia krízového štábu.Pritom v praxi by s návštevníkmi štátnu hranicu síce prekročil, ale cestujúci by na breh nevystúpili, takže by podľa neho neboli žiadnou hygienickou hrozbou.„Platí zákaz prekročiť hranice a keďže štátna hranica vedie stredom vodného toku, do najbližšieho prístavu Výklopník v Sudoměřiciach sa legálne nedostanem,“ povedal Marián Tongeľ, správca prístavu, ktorý si prenajíma od mesta Skalica.„Je to smiešne. Všetci tu dýchame rovnaký vzduch, sme od seba vzdialení pár metrov, táto hranica bola vytýčená administratívne a ľudia na Záhorí i južnej Morave sú prepojení všetkými možnými väzbami - rodinnými, priateľskými, pracovnými i voľnočasovými,“ hovorí Tongeľ, ktorý žiada pre svoje podnikanie výnimku. Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR zatiaľ nedostal.Tongeľ tvrdí, že spoľahlivo dokáže zabezpečiť všetky hygienické opatrenia spojené s uvoľnením opatrení v II. aj III. vlne, ktorá platí aj pre vonkajšie turistické atrakcie.„Nemáme problém s dezinfekciou, rúškami ani s odstupmi lodí na vode. Sme v otvorenom priestore, na čerstvom vzduchu. Na palube malého člna sa aj tak plaví zväčša iba úzka rodina alebo zaľúbenci. Pri viacmiestnej lodi zabezpečíme sedenie s odstupom, hoci napríklad v autobusoch či vlakoch žiadne odstupy byť nemusia,“ dodáva Tongeľ.Do prípravy prístavu a lodí investoval počas zimy celý zisk z minuloročnej sezóny. Za prenájom prístavu, ktorý zarába len sezónne, platí nájomné viac ako 3600 eur ročne.Baťov kanál vznikol v 30. rokoch 20. storočia na zavlažovanie územia a prepravu uhlia. Na tieto účely sa využíval až do roku 1960. V 90. rokoch sa začal využívať na turistické účely.