Slovenské ľudové piesne vo veľkolepých aranžmánoch

Monumentálna hudobná show s vyše 100 špičkovými umelcami na pódiu bude najbližšie v Banskej Bystrici 28.júla od 19:00.

Folklór vo fraku je jedinečný hudobný projekt, aký sme na Slovensku ešte nemali. Ukazuje totiž hudbu a tradíciu v novom šate. Veľkolepá prezentácia krásy slovenskej ľudovej piesne a tradícií v novom šate.

Dokonca aj niektorí umelci boli zvedaví, ako sa podarí zladiť folklór s operným spevom, či populárnou hudbou...a vyšlo to absolútne perfektne. Pochvaľujú si umelci, aj diváci – mnohí dokonca cestujú na ďalšie koncerty, hoci väčšina repertoáru je totožná. Aj podľa opernej speváčky Adriana Kučerovej bola atmosféra na prvých koncertoch úchvatná.

Dirigent Adrián Kokoš mal už dokonca ohlasy zo zahraničia, že je to originálne spojenie žánrov, aké dlho nepočuli. Viacerí operní speváci, ktorí sa venujú vážnej hudbe, tiež uznali, že si to výborne užili.

Ako sa tvoril repertoár?

Všetko to rozbehol dirigent Adrián Kokoš, ktorí oslovil jednotlivých umelcov a hľadali pesničky, ktoré by chceli spievať, ktoré sú im blízke. Adriana Kučerová povedala svoje, Filip Tůma navrhol zasa svoje. Takže napokon vznikla veľmi pestrá zmes, ktorá graduje a umocňuje celkový zážitok.

Najbližšie v Banskej Bystrici môžete okrem spomínaných umelcov počuť aj 5-násobného slovenského Slávika Petra Cmorika, populárneho folkloristu Štefana Šteca, detský spevácky zbor Štvorlístok zo Zvolena a prirodzene úžasnú Lúčnicu. Tá prináša nielen jedinečnú hudbu a spev, ale bude to aj vizuálne divadlo, keďže vystupujú v krojoch.

Koncert Folklór vo fraku – 28.júla 2022 – Banská Bystrica

Amfiteáter Banská Bystrica, Cesta na amfiteáter 494

18:00 - Otvorenie amfiteátra pre divákov

19:00 - Detský zbor Štvorlístok

20:00 - Galakoncert FOLKLÓR VO FRAKU

Miroslav Dvorský vás pozýva na Folklór vo fraku:

Termíny koncertov Folklór vo fraku :

september 2022 Bratislava