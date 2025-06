Slovenské národné divadlo sa v júni mení na rozprávkové kráľovstvo. Deti si vyskúšajú herectvo, spev aj tanec

Muflón Ancijáš aj Perníková chalúpka

Workshopy otvárajú deťom dvere do zákulisia divadla

7.6.2025 (SITA.sk) - Celý mesiac jún v Slovenskom národnom divadle (SND) už tradične patrí deťom. Čaká ich rozprávkový balet a opera, ale aj workshopy. Ako SND informovalo, pripravené sú aj ďalšie sprievodné aktivity, ktoré malých divákov a ich rodičov vtiahnu do sveta rozprávok.„A nielen ako divákov – ale aj ako hercov, spevákov či malých umelcov,“ avizuje SND. Ako ideálnu voľbu na prvé baletné predstavenie, ktoré deti navštívia, divadlo odporúča Zle strážené dievča (La Fille mal gardée). „Veselý príbeh z vidieka, rozkošné baletné „sliepočky“, tance v slame aj romantika – to všetko v slnečnej atmosfére francúzskej farmy,“ priblížilo divadlo.Pre milovníkov kníh Braňa Jobusa je zas pripravený Muflón Ancijáš v opere. Malí diváci sa môžu tešiť nielen na veselé hudobné dobrodružstvo, ale aj na samotného autora Braňa Jobusa. Ten malým fanúšikom podpíše knižky, a tiež sa s ním budú môcť odfotiť pri Muflónej fotostene. SND láka aj na novinku sezóny v podobe opery Perníková chalúpka. Divákom ponúkne krásne výtvarné spracovanie, čarovnú hudbu aj známy rozprávkový príbeh.„Aby bol divadelný zážitok ešte intenzívnejší, pripravilo SND ku každému detskému predstaveniu metodické listy. Deti sa v nich zábavnou formou dozvedia, čo ich čaká, a po predstavení si môžu s rodičmi položiť zvedavé otázky: čo sa im páčilo, čo pochopili, čo si myslia o postavách...,“ avizuje SND s tým, že ide o vhodnú pomôcku pre rodičov aj pedagógov, ktorá im môže pomôcť deti hravo viesť k umeniu. „V pokladnici SND nájdete aj malé radosti: magnetky, ceruzky, divadelný pas plný úloh, veselé tašky či šálky,“ dodalo SND.Deti môžu počas júna okrem iného vymeniť miesto v hľadisku za miesto na javisku. Pre šesťročných až 12-ročných sú totiž pripravené aj tri víkendové workshopy. Prvý bude Herecký workshop s režisérom Petrom Weincillerom, a to už dnes 7. júna. Naučia sa na ňom, ako sa hýbať, pracovať s hlasom či improvizovať.Na ďalší víkend je pripravený Hudobný workshop s Evou Šuškovou, speváčkou a členkou projektu Superar. Deti zavedie na zvukovú výpravu. Napokon je na 21. júna pripravené Detské operné zborové štúdio. Spolu s dirigentom Lukášom Kunstom si deti zaspievajú slávne melódie.„Divadlo vnímané očami detí je kúzelné. Príďte si ho v júni zažiť spoločne – v Slovenskom národnom divadle!“ vyzvalo SND.