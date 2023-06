Slovenské národné divadlo vstupuje do 104. divadelnej sezóny a Drlička dúfa, že priláka aj nové obecenstvo

Prejav lojality voči divadlu

6.6.2023 (SITA.sk) - Slovenské národné divadlo (SND) vstupuje do 104. divadelnej sezóny s Matejom Drličkom na poste generálneho riaditeľa.Drlička sa na túto pozíciu vrátil minulý mesiac po niekoľkomesačnej prestávke. S Drličkom sa vrátil takmer celý tím ľudí, ktorí s nim do SND prišli v roku 2021, avšak na postoch šéfov Opery SND i Umelecko-dekoračných dielní SND nastali zmeny.Od mája riadi Operu SND dirigent Martin Leginus a Umelecko-dekoračné dielne SND má na starosti scénograf a kostýmový výtvarník Peter Čanecký. SND o tom informuje v tlačovej správe.„Ekonomickým riaditeľom SND je Matej Bošňák, post riaditeľa obchodu opäť prijal Patrik Taliga a na miesto riaditeľky komunikácie sa vrátila Barbora Šajgalíková. Činohru vedie aj naďalej Miriam Kičiňová, baletný súbor Nina Poláková," uvádza ďalej tlačová správa.Samotný Drlička sa vyjadril, že ho teší, že na riadiace pozície v divadle sa s ním vrátili kľúčoví ľudia. Považuje to za prejav ich lojality voči divadlu.„Verím, že spolu so silnými novými členmi môjho manažérskeho tímu – profesorom Čaneckým a dirigentom Martinom Leginusom – dokážeme do SND priniesť tak veľmi potrebnú ekonomickú aj personálnu stabilitu a vytvoríme podnetné, inšpiratívne a slobodné prostredie pre kvalitnú prácu všetkých troch umeleckých súborov,“ povedal.Generálny riaditeľ SND tiež dúfa, že divadlo v novej sezóne naplní očakávania divákov a podarí sa mu prilákať aj nové obecenstvo, a to aj spomedzi najmladšej generácie.„Našou snahou aj naďalej bude našim divákom ponúkať nielen kvalitné umenie a nezabudnuteľný zážitok na našich predstaveniach, ale tiež vytvoriť zo SND otvorený verejný priestor, v ktorom sa stále niečo deje a je miestom na stretávanie s rodinou aj priateľmi,“ uzatvára Drlička.