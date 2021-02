Slovenské občianstvo stratilo pre nadobudnutie iného občianstva doposiaľ vyše tritisícšesťsto ľudí

občianstvo

občianstva

občianstvo

občianstva

občianstvo

Schválená zmena

občianstva

občianstvo

občianstve

občianstvo

občianstvo

občianstva

občianstvo

občianstvo

občianstvo

občianstvo

Písomné oznámenie

občianstva

občianstva

občianstva

občianstva

občianstva

občianstva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Od júla 2010 do konca januára tohto roku prišlo oSR pre nadobudnutie iného3 622 osôb. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR . Najviac osôb podľa štatistiky stratilo slovensképrijatímČR, a to konkrétne 847. Nasledujú osoby, ktoré prijaliNemecka (830) a Rakúska (567).Podľa tohtotýždňového rozhodnutia vlády však osoby, ktoré od roku 2010 prišli v dôsledku prijatia inéhoSR, ho budú môcť získať späť. Kabinet totiž odobril novelu zákona o štátnomz dielne ministerstva vnútra.ŠtátneSR podľa schváleného návrhu možno udeliť žiadateľovi, ktorýstratil nadobudnutím cudzieho štátnehov období od 17. júla 2010 do 30. júna 2021.Predpokladom je, že nadobudolštátu, v ktorom mal v čase jeho nadobudnutia povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predloží doklady v listinnej podobe, ktoré tieto skutočnosti preukazujú.Ak občan SR nadobudol cudzie štátneuzavretím manželstva a v prípade detí narodením alebo osvojením, oSR podľa novely rovnako nepríde. Takto je to aj v prípade osôb, ktoré po dobu aspoň piatich rokov žijú v zahraničí a nadobudli miestneObčan SR je podľa novely povinný písomne oznámiť ministerstvu vnútra nadobudnutie cudzieho štátnehodo 90 dní od jeho nadobudnutia.Zároveň je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe, ktoré preukazujú nadobudnutie cudzieho štátnehoa ďalšie doklady, podľa ktorých spĺňa podmienky na ponechanieSR.StratuSR po nadobudnutí inéhopresadil slovenský parlament v roku 2010. Išlo o reakciu na maďarský zákon, ktorý umožnil získavaniepre Maďarov žijúcich v zahraničí.