Slovenské pamiatky vyvesia čierne zástavy a zhasnú osvetlenie, budú tak protestovať proti krokom Šimkovičovej ministerstva

Paralyzovaná pomoc pamiatkam

Pamiatky zapojené do protestu

Pomoc z programu Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry vyhadzuje odborníkov

30.9.2024 (SITA.sk) - Na viacerých slovenských pamiatkach vyvesia čierne zástavy alebo zhasnú osvetlenie. Ide o formu protestu proti viacerým krokom rezortu kultúry . Na sociálnej sieti o tom informuje organizácia Čierne diery, ktorá sa venuje popularizácii a záchrane pamiatok na Slovensku."Pamiatky po celom Slovensku sú ohrozené. Hrady, zámky a kaštiele nemôžu štrajkovať, ale urobia to za nich ich správkyne a správcovia, ktorým na nich záleží najviac," uviedli na sociálnej sieti.Organizácia poukázala na to, že pod súčasným vedením ministerstva je pomoc pamiatkam paralyzovaná a znížil sa aj objem prostriedkov na ich obnovu."V tomto roku rozhodli len o niektorých dotačných podprogramoch. Ďalšie stále čakajú. Peniaze prídu tak neskoro, že ich niektorí správcovia nestihnú ani použiť," dodáva organizácia a približuje, že dôsledkom je prerušenie murárskej sezóny, ale aj stagnácia archeologických a pamiatkových výskumov. Podľa Čiernych dier tiež zatekajú strechy na mnohých pamiatkach a pred zimou sa ich nepodarí opraviť.Zoznam hradov zapojených do protestnej akcie podľa organizácie rastie. V zozname sú napríklad hrady Devín, Biely Kameň, Hričov, Slanec, Súľov či Strečno, ale aj Budatínsky hrad či Starý hrad.Zapojené sú aj rôzne pamiatky, napríklad v hlavnom meste je to Michalská veža, Stará radnica či Rómeov dom. Zapája sa aj kaštieľ v Modre, Malokarpatské múzeum v Pezinku, ale aj pamiatky v Spišskom Podhradí, ako Evanjelický kostol, Mariánsky stĺp či Kostol Narodenia Panny Márie.Čierne zástavy vyvesia a osvetlenie zhasnú aj trnavské pamiatky ako Bazilika sv. Mikuláša, Historická radnica, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, Mestská veža, ale aj Pamätník Víťazstvo či Divadlo Jána Palárika. Pripojí sa aj Nová synagóga a Rosenfeldov palác v Žiline, a tiež budova lýcea Centrálka a dom na Radničnom nám. 2 v Banskej Štiavnici.Organizácia Čierne diery podotkla, že je to po prvýkrát, čo bola pomoc z programu Obnovme si svoj dom narušená. Program fungoval dve desaťročia a všetky predošlé vlády sa k nemu hlásili. Organizácia tiež uviedla, že odstúpili viacerí členovia a členky odborných komisií, ktoré o pamiatkach rozhodovali, a to z dôvodu, že ich hlas bol zneužitý."Našťastie, na ministerstve práce úspešne pokračuje program Ľudia a hrady , ktorý pomáha viac ako 30 pamiatkam. A niečo chystá Ministerstvo športu a cestovného ruchu ," uviedla ďalej organizácia, no poznamenala, že v rezorte kultúry pomoc pamiatkam "zamrzla"."Ministerstvo kultúry vyhadzuje odborníčky a odborníkov z popredných kultúrnych inštitúcií a ďalšie na rade majú byť pamiatkové úrady. Inštitúcie chcú zlúčiť pod seba, aby ich mohli lepšie ovládať. Starostlivosť o pamiatky to ochromí, ak o nich namiesto expertízy budú rozhodovať účeloví nominanti," napísali Čierne diery.Protest okrem Čiernych dier podporujú Združenie Zachráňme hrady, Národný komitét ICOMOS, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Centrum stavebného dedičstva Centrálka, Academia Istropolitana Nova, Národný Trust, Otvorená kultúra , Klub ochrany technických pamiatok a DOCOMOMO Slovensko.