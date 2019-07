Slovenské plážové volejbalistky sa prvýkrát umiestnili v Top 20

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Archívna snímka. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Svetový rebríček FIVB plážových volejbalistiek k 15. júlu 2019:



1. Klinemanová, April Rossová (USA) 6600 bodov



2. Ana Patrícia, Rebecca (Braz.) 6040 b.



3. Pavanová, Humanová-Paredesová (Kan.) 5760 b.



4. Artachová Del Solarová, Clancyová (Aus.) 5640 b.



5. Ágatha, Duda (Braz.) 5320 b.



6. Maria Antonelliová, Carol (Braz.) 5120 b.



7. Keizerová, Meppelinková (Hol.) 5000 b.



8. Betschartová, Hüberliová (Švaj.) 4900 b.



9. Hughesová, Summer Rossová (USA) 4880 b.



10. Wilkersonová, Bansleyová (Kan.) 4780 b.



-------------------------------------------------------



19. DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ (SR) 3720 b.

Európsky rebríček CEV Entry plážových volejbalistiek k 15. júlu 2019:



1. Hermannová, Sluková (ČR) 3120 bodov



2. Betschartová, Hüberliová (Švaj.) 2760 b.



3. Keizerová, Meppelinková (Hol.) 2560 b.



4. Cholominová, Makroguzovová (Rus.) 2520 b.



5. J. Stubbeová, Ramondová-van Ierselová (Hol.) 2240 b.



6. DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ (SR) 2160 b.



7. Borgerová, Sudeová (Nem.) 2120 b.



Kravčenoková, Graudinová (Lot.) 2120 b.



9. Heidrichová, A. Vergéová-Dépréová (Švaj.) 2080 b.



10. Menegattiová, Orsiová-Tothová (Tal.) 2060 b.

Bratislava 16. júla (TASR) - Slovenské beachvolejbalové reprezentantky Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postupnými, no rozhodnými krokmi mieria stále vyššie a zároveň bližšie k olympijskému snu. Minulotýždňový výborný výsledok v podobe 5. miesta na päťhviezdičkovom turnaji najvyššej kategórie Major v rámci prestížnej World Tour vo švajčiarskom Gstaade ich katapultoval vpred aj v rebríčkoch. Vo svetovom renkingu sa prvýkrát počas vyše dvojročného spoločného pôsobenia dostali do elitnej dvadsiatky, v európskom rebríčku figurujú - rovnako rekordne - na 6. pozícii.," informovala oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).V európskom renkingu Entry, ktorý odzrkadľuje svetový rebríček pre nasadzovanie, patrí Natálii a Andrei vynikajúca 6. priečka. V Top 5 sú Češky, Švajčiarky, Rusky a dve holandské dvojice, až za Slovenkami nasledujú Nemky, Talianky, Španielky, Fínky, Lotyšky, Poľky či Rakúšanky.Slovenky môže tešiť aj pohľad na postavenie v provizórnom rebríčku olympijskej kvalifikácie do Tokia 2020. Podľa počtu získaných bodov v cykle kvalifikácie (3920 b.) aktuálne figurujú na 12. pozícii, no v redukovanom poradí pri zachovaní podmienky o maximálne dvoch miestenkách pre krajinu uzatvárajú elitnú desiatku.Z tohto rebríčka prenikne na olympijské hry minimálne 15 dvojíc, pravdepodobne však viac, keďže je možné očakávať, že nielen čerstvé svetové šampiónky z Kanady Pavanová a Humanová-Paredesová, ale aj dve krajiny s miestenkou zo septembrového olympijského kvalifikačného turnaja v čínskom Chaj-jangu (18. - 22. 9.) budú aj v elitnej pätnástke konečného poradia.Na olympijskom kvalifikačnom turnaji, ktorý bude mať v Chaj-jangu premiéru, sa predstaví 16 dvojíc zo 16 najvyššie postavených krajín podľa poradia vo svetovom rebríčku práve k dnešnému dňu - 16. júlu. Natália a Andrea, ktoré v tejto chvíli držia slovenskú vlajku v tomto smere na 11. stupienku, by na podujatí v provincii Šan-tung nemali chýbať; FIVB by mala potvrdiť zoznam zúčastnených krajín čoskoro.Tento týždeň slovenské reprezentantky štartujú na turnaji Four stars v portugalskom Espinhu, súperky pre základnú skupinu spoznajú v stredu po skončení kvalifikačných bojov.