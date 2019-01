Slovenské podniky preukázali na veľtrhoch konkurencieschopnosť

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Michaela Zdražilová Foto: FOTO TASR - Michaela Zdražilová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) – Slovenské podnikateľské subjekty preukázali vo všetkých podporovaných sektoroch hospodárstva vysokú mieru konkurencieschopnosti v porovnaní so zahraničnými. Pre TASR to uviedla Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá v roku 2018 podporila na veľtrhoch v cudzine 99 slovenských malých a stredných podnikov (MSP) a ďalších 20 podnikateľských subjektov, ktoré nespĺňajú kritériá MSP.Napríklad v strojárstve, automatizácii, robotike či elektrotechnike dokázali konkurovať nielen cenou, ale najmä kvalitou ponúkanej výroby.konštatovala SARIO.Dôkazom toho je podľa nej veľký počet rokovaní s potenciálnymi obchodnými partnermi a niekoľko úspešne uzatvorených obchodných prípadov, napríklad z veľtrhov Gulfood Dubaj, Sajam Tehnike v Srbsku, Innoprom v ruskom Jekateringurgu, MSV Brno v Českej republike a pod.uviedla SARIO.Spolupráca agentúry s obchodno-ekonomickými diplomatmi, ktorí patria pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, sa začína už pri výbere podujatí. SARIO oslovuje zastupiteľské úrady s požiadavkou, aby zadefinovali kľúčové podujatia v ich teritóriách.doplnila agentúra.Slovenské MSP, ktoré vyhľadávajú služby SARIO, majú záujem primárne exportovať do krajín Európskej únie, ostatných krajín Európy, krajín Spoločenstva nezávislých štátov (najmä do Ruskej federácie), krajín Balkánu a Blízkeho východu.