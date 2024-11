Slovenské protifašistické hnutie vyzýva vládu na odvolanie Machalu, dôvodom je fotografia s Rózsom a extrémistom Bombicom

Fotografia z Londýna

24.11.2024 (SITA.sk) - Bývalí politici Peter Weiss Boris Zala , ako aj ďalší členovia mimovládnej organizácie Slovenské protifašistické hnutie (SPH) Jozef Ťažký, Miroslav Seget a Stanislav Mičev , žiadajú vládu, aby odvolala generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR Ako uvádzajú vo vyhlásení, dôvodom je medializovaná fotografia Machalu s hudobníkom Oskarom Rózsom a stíhaným extrémistom Danielom Bombicom . Ten totiž na fotografii zo stretnutia v Londýne použil neonacistický symbol ´Biela sila´ (White Power).„Tento symbol, ktorý spája palec a ukazovák do kruhu s ostatnými prstami zdvihnutými hore a zvykne byť sprevádzaný žmurknutím jedného oka, sa stal obľúbeným znakom neonacistov. Ide o symbol pochopený len medzi zasväteným, a nie vždy zrejmý pre širšiu verejnosť," uviedli signatári výzvy na odvolanie Machalu s tým, že plazivý fašizmus už totiž nepoužíva štandardné ´hajlovanie´, ale nové symboly na vyjadrenie nadradenosti bielej rasy (White Power, Biela sila), ktoré neonacistická komunita pozitívne vyhodnotí, a pritom sa spolieha na komplikované dokazovanie použitia tohto rasistického symbolu pred súdom.Predmetný symbol podľa signatárov vedome a opakovane propaguje Daniel Bombic pri viacerých verejných vystúpeniach a na fotografiách s rôznymi hosťami vrátane štátnych úradníkov a umelcov pracujúcich na štátnych zákazkách.„Ostentatívna priateľská komunikácia vysokého štátneho úradníka Lukáša Machalu v Londýne s Danielom Bombicom, ktorý opakovane používa symbol rasizmu a nenávisti, je neprijateľná," zdôraznili členovia protifašistického hnutia.Podľa nich to, že ide o problém celého vedenia ministerstva kultúry, preukazuje vyjadrenie ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej : „Európa vymiera. Nerodia sa nové deti, lebo je tu pretlak LGBTI. A zvláštne je, že pri bielej rase”.Zalu, Weissa a ďalších signatárov znepokojili aj nenávistné výroky Oskara Rózsu, ktorý podľa nich hanlivo rozdeľuje občanov SR na základe ich presvedčenia a hodnôt a nenávistne útočí na dúhovú komunitu spôsobom, ktorý pripomína výrazy fašistických radikálov za Slovenského štátu proti Židom.„Vyhlásenie, že hymna patrí len jednej skupine ľudí, kým druhá má zaliezť do dier, spojené s vyhrážkou, že jej čas sa kráti, považujeme za hrubý útok na hodnoty rovnosti a dôstojnosti, na ktorých stojí Ústava SR. Je absolútne neprijateľné, aby sa štátna hymna Slovenskej republiky zneužívala na šírenie nenávisti a rozdeľovanie spoločnosti, navyše človekom, ktorý dostal štátnu zákazku,” zdôraznili signatári.V tejto súvislosti vyzvali signatári vládu SR, ako aj strany vládnej koalície Smer-SD Hlas-SD , aby zaujali jasný postoj voči prejavom extrémizmu.„Okamžité odvolanie Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu z vedenia Ministerstva kultúry SR je za tejto situácie nevyhnutné. Ak tak vláda neurobí, je to jasný signál, že toleruje extrémizmus a podporuje jeho šírenie,” zdôraznili predstavitelia SPH. Dodali, že rovnako vyzývajú orgány prokuratúry, aby konali tak, ako si to zákon a slovenské ústavné zriadenie vyžaduje.