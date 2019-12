SLOVENSKÉ REKORDY 2019: Naj štrúdľa, naj snehová vločka a naj sviečka

Koláž- slovenské rekordy v 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Na snímke výstava krojovaných bábik z rôznych regiónov Slovenska v Kaštieli Radoľa v okrese Kysucké Nové Mesto 29. novembra 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Nový slovenský rekord, najdlhšia vytiahnutá štrúdľa, ktorá pred pečením merala 41 m. Na snímke Kristina Bugárová so štrúdľou. Trhová Hradská, 21. mája 2016. Foto: TASR/Edmund Örzsik Foto: TASR/Edmund Örzsik

Ilustračná snímka. Foto: Marika Foto: Marika

V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa počas podujatia Včelárska nedeľa súťažiaci snažili vyrobiť najdlhšiu sviečku zo včelích medzistienok, ktorá bude plne funkčná - bude musieť samostatne stáť a horieť. To sa podarilo Lýdii Mačičkovej s dcérou Michaelou z Liptovského Hrádku. Vyrobili sviečku vysokú 231, 5 cm. Marián Mečiar z Kremnice síce vyrobil vyššiu sviečku až 254,5 cm, ale nedokázala samostatne stáť. Certifikát z Knihy Slovenských rekordov preto získala Lýdia Mačičková. Pribylina, 21. júla 2019 Foto: pre TASR - Slovenské rekordy Foto: pre TASR - Slovenské rekordy

"Ilustračná snímka. Foto: Ikea Foto: Ikea

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Dožinkové tradície zemplínskeho regiónu po roku opäť priblížil 28. augusta 2015 festival Chlebom a vínom v Trebišove. Podujatie sa uskutočnilo v areáli Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína.Na snímke tradičné tkanie kobercov. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Každý rok čitatelia očakávajú vydanie Guinnessovej knihy rekordov, ktorá vyšla po prvý raz v roku 1954. Po Biblii ide o najpredávanejšiu knihu na svete. Aj Slovensko má knihu rekordov, v ktorej každý rok pribúdajú rôzne pozoruhodné, zaujímavé i bizarné rekordy.TASR prináša výberový prehľad rekordov, ktoré boli v roku 2019 zapísané do Knihy slovenských rekordov.- Zberateľ Marek Šnelly vlastní zbierku bábik v krojoch. Kolekcia je ojedinelá, pretože kroje sú autentické. Ide o zmenšeniny odevov, ktoré sa kedysi dávno nosili nielen u nás, ale aj v zahraničí. Celkový počet tejto unikátnej zbierky je 153 ručne vyrobených bábik v krojoch.- Na 13. ročníku štrúdľového festivalu v obci Trhová Hradská, ležiacej v okrese Dunajská Streda, vytiahli štrúdľu-gigant. Jej dĺžka bola 51,61 metra. Vlaňajší rekord mal hodnotu 43,94 metra. Kristína Bugárová a jej tím ho prekonali o 7,67 metra.- Podľa dostupných meraní padali na Slovensku najväčšie – viac ako desaťcentimetrové, vločky koncom 18. storočia v Markušovciach pri Spišskej Novej Vsi. Tamojšia základná škola s materskou školou sa rozhodla pripomenúť si túto zaujímavosť. Na stene budovy namaľovali veľkú snehovú vločku, ktorá je ich symbolom. Vločka-gigant má priemer 540 centimetrov a tento rok sa ocitla v slovenskej knihe rekordov.- V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline vyrobili počas podujatia Včelárska nedeľa najdlhšiu sviečku zo včelích medzistienok. Podmienkou bolo, že musela byť plne funkčná, teda mala stáť a horieť. To sa podarilo Lýdii Mačičkovej s dcérou Michaelou z Liptovského Hrádku. Zhotovili sviečku vysokú 231,5 centimetra s riadnym knôtom. Rekordná sviečka vážila viac ako desať kilogramov, mala riadny knôt.- Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o svojej obci pozdravila rekordom Monika Vlnová. Jej 270 centimetrov vysoká žirafa pribudla do slovenskej knihy rekordov ako najväčšia ručne ušitá hračka u nás. Doma ušila z látky poťah na drevenú kostru žirafy a jej vnútro vyplnila vatelínom i recyklovanými látkami. Výroba žirafy jej trvala viac ako tri mesiace.- Jedenásť rokov čakalo mesto ležiace na úpätí Slovenského rudohoria na to, aby padol slovenský rekord v príprave čo najväčšieho gombovca, teda slivkovej gule. Zrodil sa na tradičnom festivale Gombofest 2019. Priemer gombovca mal 35 centimetrov, čím bol dovtedajší rekord z roku 2008 prekonaný o päť centimetrov. Na výrobu slivkovej gule použili rekordmanky z Materskej školy na Sklárskej ulici v Poltári 2,5 kilogramu zemiakov, päť vajec, po kile múky a masla, ďalej soľ, lekvár a slivky.- Novohradský silák Milan Šuľan sa podpísal počas Európskeho týždňa mobility a športu na Námestí republiky v Lučenci pod ustanovujúci slovenský rekord. Na vzdialenosť 23,80 metra potiahol súčasne dva autobusy s vodičmi, keď celková hmotnosť bola viac ako 23 ton.- Na Svetový deň chleba pracovníci spoločnosti Penam Slovakia upiekli z chlebového cesta rekordný vianočný stromček. Vysoký bol 188 centimetrov a široký 142 centimetrov. Na prípravu stromčeka spotrebovalo 14 pekárov 154 kilogramov múky, tri kilogramy soli, 1,8 kilogramu droždia, 2,8 kilogramu kvasu a 99 litrov vody. Z upečených chlebov vyrezali pekári hviezdy, ktoré mali v strede otvor, a nasunuli ich na tyč. Napokon cípy hviezdy ozdobili pestrofarebnými koláčmi. Vianočný stromček z chleba bol hotový za 32 hodín.- Na 25. ročníku zimného festivalu Rok na Gemeri padol slovenský rekord v ručnom tkaní koberca. V časovom limite šiestich hodín sa do tkania koberca na 100-ročných krosnách zapojilo 78 účastníkov. Úlohou každého bolo "pridať" na koberci minimálne dva riadky. Dĺžka rekordného koberca je 326 centimetrov, šírka 40 centimetrov.