Slovenské rodiny v núdzi čelia viacerým problémom, verejnosť im môže pomôcť prispením do finančnej zbierky

Rozdali tisícky obedov

Kampaň podporili známe osobnosti

20.11.2021 (Webnoviny.sk) - Celkovo 80 percentám rodín v núdzi sa dá pomôcť a predísť tak odobratiu detí do ústavnej starostlivosti. V tlačovej správe to uviedla nezisková organizácia, ktorá od začiatku pandémie pomohla opakovane viac ako 2800 rodinám v núdzi.Nejedná sa pri tom o pomoc len finančnú, rodinám pomáhajú sprístupňovať zdravotnú starostlivosť, či lieky. Verejnosť preto vyzýva, aby pomohli rodinám prispením do finančnej zbierky.Organizácia pomáha aj so stravou, ktorú majú žiaci zo sociálne slabších rodín na školách zadarmo formou obedov, no pre zavreté školy im museli rodičia hradiť stravu na vlastné náklady. Aj vďaka donorom sa Úsmevu podarilo rozdať viac ako 30 000 teplých obedov.Oproti obdobiu pred pandémioueviduje 100-percentný nárast počtu rodín s maloletými deťmi, ktorým z dôvodu straty zamestnania živiteľov a samoživiteľov hrozí bezdomovectvo.„Mnoho rodín sa trasie v základoch, reálne prichádzajú o prácu, o svoje bývanie. Boja sa, že sa nedokážu dostatočne postarať o svoje deti, že ich nedokážu zabezpečiť základné životné potreby. Vtedy nastupuje pocit beznádeje, úzkostné poruchy, depresie. Kríza sa tak ešte viac prehlbuje a rodiny sa dostávajú do situácie, kedy im hrozí vyňatie dieťaťa,“ povedal Jozef Mikloško, predsedaPodľa organizácie je jedným z najväčších problémov sociálne ohrozených rodín bývanie.je momentálne lídrom v sociálne-nájomnom bývaní na Slovensku. Riešenia ponúkajú aj na politickej a legislatívnej úrovni.Mikloško uviedol, že 180 detí v ústavnej starostlivosti počas dvoch rokov stojí štát 6,6 milióna eur, zatiaľ čo s odborným sprevádzaním stojí rovnaký počet detí spoločnosť 1,7 milióna eur.preto ľudí žiada, aby prispeli na pomoc ohrozeným rodinám aj prostredníctvom kampane, do ktorej sa zapojili známe osobnosti ako moderátorka Adela Vinczeová, moderátor Matej „Sajfa“ Cifra či herečka Karin Haydu.