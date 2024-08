Slovenské skleníky produkujú trojnásobnú úrodu paradajok s minimálnym dopadom na životné prostredie

Skleníky verzus pole

Šetrenie pôdy a vody

Moderné technológie a tradičné postupy

28.8.2024 (SITA.sk) - Paradajkári sú dôkazom toho, že slovenské poľnohospodárstvo sa dá robiť moderne, ekonomicky a s dôrazom na životné prostredie. Farmári zo združenia Ovozela denne produkujú desiatky ton viacerých druhov cherry paradajok, ktoré sa ale predávajú na Slovensku. Vďaka inovatívnym postupom a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie sú schopní zabezpečiť čerstvé paradajky počas celého roka a tým aj prispeli k sebestačnosti Slovenska.Moderné skleníky ich združenia vyrástli za posledné desaťročie v Kameničanoch, Brutoch, Veľkých Zlievcoch, Handlovej a Novákoch. ,,V dnešnej dobe, keď sa otázky životného prostredia stávajú stále naliehavejšími, sa usilujeme o to, aby sme prostredníctvom našich postupov nielen prispievali k produkcii kvalitných potravín, ale aj chránili našu planétu pre budúce generácie," hovorí farmár Peter Kelemen.Na pestovanie farmári z družstva Ovozela využívajú moderné high-tech skleníky, ktoré využívajú islandsko-izraelskú technológiu. ,,Keď sme začínali s pestovaním, obzerali sme sa práve po niečom, kde by sme vedeli pestovať paradajky za každého počasia a počas celého roka. Práve paradajky sú veľmi citlivé na zmenu počasia. A keďže počasie, je čím ďalej tým nevyspytateľnejšie, hľadali sme najlepšiu alternatívu a tou boli práve skleníky," opisuje začiatky P. Kelemen. Pre porovnanie, na jednom hektári, skleníka, vedia vypestovať až tri krát väčšiu úrodu ako na poli a to v tej najlepšej kvalite.Jedným z hlavných prvkov udržateľnej praxe je využívanie kokosového substrátu, ktorý vďaka svojmu zloženiu je vzdušný, vďaka čomu nepodporuje vznik plesní a po ukončení pestovateľského cyklu sa dá recyklovať a neprichádza k zaťažovaniu pôdy. ,,Tento spôsob nám umožňuje zlepšovať kvalitu pôdy a zároveň minimalizovať použitie chemických látok. Naše plodiny, ktoré pestujeme v high-tech skleníkoch, sú tak nielen chutné, ale aj zdravé a bezpečné pre našich zákazníkov," pokračuje Kelemen.Na farme dbajú hlavne na šetrení vodných zdrojov, ktorá je v poľnohospodárove, tak dôležitá a je jej stále väčší a väčší nedostatok Používajú sofistikované zavlažovacie a zberné systémy, ktoré sú optimalizované pre maximálnu efektivitu využitia vody. ,,Prebytočná voda sa z rastlín zbiera, filtruje a ide naspať ku rastlinám. Tento prístup nám umožňuje znižovať spotrebu vody až o 80% oproti klasickému pestovaniu na poli a zároveň, tak vieme zabezpečiť, že naše rastliny dostanú presne toľko vlahy, koľko potrebujú," opisuje Kelemen.,,Naše farmy sú živým dôkazom toho, že moderná technológia a tradičné postupy môžu kráčať ruka v ruke. V High-tech skleníkoch, ktoré sú riadené špičkovým softvérom, pestujeme paradajky v ideálnych podmienkach, pričom využívame obnoviteľné zdroje energie na ich vykurovanie. Namiesto postrekov využívame biologickú ochranu a tým nielen zvyšujeme kvalitu našich produktov, ale nezaťažujeme životné prostredie," uzatvára Kelemen.Skleníky, nachádzajúce sa v piatich lokalitách po celom Slovensku, sú navrhnuté tak, aby zaručili optimálne podmienky pre rast plodín počas celého roka. Sú riadené skúsenými agronómami, ktorým radia tí najlepší poradcovia z Holandska, či Rakúska a zabezpečujú, že každá fáza pestovania je starostlivo monitorovaná a optimalizovaná.Pestovatelia veria, že práve udržateľnosť je cestou, ktorá vedie k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.je združenie slovenských farmárov, ktorí majú farmy v Brutoch, Kameničanoch, Veľkých Zlievcoch, Handlovej a Novákoch s cieľom vypestovať kvalitné prvotriedne ovocie a zeleninu s dôrazom na lokálnosť a s použitím kvalitných sadeníc. V súčasnosti produkujeme viacero druhov od malých cherry rajčín až po veľké klasické paradajky. Združenie je držiteľom prestížneho svetového certifikátu kvality Global G.A.P. Je potvrdením, že farmy pestujú zeleninu podľa prísnych medzinárodne uznávaných predpisov pre dobré praktiky v poľnohospodárstve."Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie."Informačný servis