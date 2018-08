Slovenské tenistky do 16 aj 18 rokov budú na ME hrať o bronz

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Záverečné turnaje ME:



Dievčatá do 16 rokov, Budapešť



semifinále:



Ukrajina – Slovensko 2:1



Ľubov Kostenková – Nina Stankovská 6:3, 2:6, 6:4



Daša Lopatecká – Romana Čisovská 7:6 (4), 6:2



Lopatecká, Kateryna Rublevská – Eszter Mériová, Stankovská 2:1 – Ukrajina skreč



Dievčatá do 18 rokov, Valladolid



semifinále:



Bielorusko – Slovensko 2:0



Šalimar Talbiová – Viktória Morvayová 6:4, 6:3



Julia Hatouková – Lenka Stará 6:2, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť/Valladolid 7. augusta (TASR) - V semifinále záverečného turnaja ME mládeže prehrali tenistky Slovenska do 16 rokov v Budapešti s Ukrajinou 1:2 a reprezentantky do 18 rokov v španielskom Valladolide s Bieloruskom 0:2.Oba tímy SR budú hrať o bronzové medaily.