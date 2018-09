Slovenské univerzity potrebujú viac myslieť na študentov

Foto: DATALAN Foto: DATALAN

Bratislava 20. september (OTS) -uviedol Marek Paščák, generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN, ktorá konferenciu organizovala.Aktuálny stav v slovenskom vysokom školstve sa prejavuje na významnom odleve študentov do zahraničia. Na Slovensku ich za štúdiom do cudziny odchádza takmer dvojnásobne viac, než je to bežné v ostatných vyspelých krajinách. Platí pritom, že mladí ľudia študujúci za hranicami sú so svojimi školami výrazne spokojnejší než tí, ktorí ostali doma.Motiváciu mladých ľudí odísť za vzdelaním do zahraničia monitoruje projekt To dá rozum, ktorý realizuje mimovládna organizácia MESA10. Hlavným dôvodom ich odchodu je podľa prieskumu, ktorý To dá rozum vykonal medzi tisíckami študentov doma i v zahraničí, je práve vyššia kvalita a renomé vysokých škôl v cudzine. Ich poslucháči oceňujú, že sa menej orientujú na mechanické memorovanie vedomostí, kladú väčší dôraz na potreby praxe, riešenie problémov či potreby samotných študentov.Napríklad, až 84,9 % žiakov zahraničných univerzít uviedlo, že štúdium rozvíja úroveň ich vedomostí vo zvolenom odbore. Respondenti študujúci na slovenských vysokých školách si to myslia v 62,5 % prípadov. Významné rozdiely medzi Slovenskom a zahraničím sú aj medzi študentami, ktorí sa vzdelávajú v niektorom z technických odborov. Kým 65,4 % tých zahraničných tvrdí, že ich škola učí pracovať v skupine, zo slovenských si to myslí iba 32,5 %.Na zahraničných školách rieši v rámci vzdelávania vyše polovica študentov technických odborov praktické problémy, na Slovensku je ich necelá tretina. Podľa prieskumu zaostávame aj v aplikácii teoretických poznatkov do praxe, v partnerskom prístupe k študentom, či v skúsenostiach vyučujúcich mimo sféry teoretického vzdelávania. Aj preto iba jedno percento mladých ľudí študujúcich v zahraničí uvažuje o tom, že by v štúdiu pokračovalo na Slovensku. Spomedzi respondentov, ktorí sa vzdelávajú v niektorom z technických odborov sa za túto možnosť nevyslovil žiaden.povedala Renáta Hall, riaditeľka projektu To dá rozum a analytička pre oblasť vysokého školstva a vedy.Podľa zástupcov akademického sektora je však problémom predovšetkým nedostatok zdrojov, ktoré bránia univerzitám v rozvoji. Keďže sú personálne a finančne poddimenzované, nemajú pedagógovia dostatok priestoru venovať sa študentom individuálne, trpí aj veda a výskum. Problémom je aj rastúci objem dát, ktorý ťahá ľudí k povrchnosti a rýchle tempo zmien.upozornil prorektor Univerzity Komenského pre informačné technológie Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.S tým, že tempo zmien je závratné, súhlasí aj Marek Paščák z DATALANu.upozornil.Školy sa preto musia novej ére prispôsobiť. Podľa Jozefa Jurkoviča, generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, potrebujú byť dnes školy interaktívnejšie a viac zamerané na študenta. To sa však nedá dosiahnuť vo veľkých posluchárňach.zdôraznil.Pomôcť dosiahnuť pozitívnu zmenu môže aj internetová stránka, ktorú pripravujú autori projektu To dá rozum v spolupráci s DATALANom. Práve na nej nájdu odborníci výsledky prieskumu z projektu To dá rozum. Pôjde nielen o názory študentov, ale aj akademikov zo Slovenska i zahraničia. Vďaka tomu získajú profesionáli i široká verejnosť širokú bázu dát, ktorá môže slúžiť ako východisko pre pozitívne zmeny na domácich univerzitách.Pomocnú ruku môžu podať aj moderné technológie. Môže ísť napríklad o využívanie chatbota, ktorý dokáže odpovedať na rôzne otázky študentov administratívneho či procesného charakteru. Prínosom môže byť analytika dát, monitoring „životného cyklu“ študenta na škole, či spolupráca súkromného a akademického sektora pri výskume a vývoji. Možnosti technológií sú dnes už neobmedzenú a ich konkrétne využitie v praxi prišli okrem expertov zo spoločnosti DATALAN vysvetliť a predviesť aj partneri odbornej konferencie - spoločnosti IBM, CISCO, Alef Distribution a EPSON.Podľa Mareka Paščáka potrebujú súkromné spoločnosti vedieť, čo od nich vysoké školy potrebujú. Iba tak im dokážu vyjsť v ústrety a zodpovedne sa podieľať na skvalitnení vzdelávania.dodal Marek Paščák.