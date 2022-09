Slovenské veľhory už pokryl prvý sneh, poriadne sa ochladilo

Vysoké Tatry pokryl sneh, výrazne sa ochladilo. Horskí záchranári na svojej internetovej stránke upozorňujú aj na očakávané prehánky, najmä popoludní, pričom hranica sneženia podľa nich klesne pod 1 500 metrov nad morom. Na hrebeňoch hôr fúka prudký severozápadný vietor. V Tatrách platia výstrahy 1. stupňa pred silným vetrom, snehom a ľadom, a nízkymi teplotami.

18.9.2022 -Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav , vo vysokých polohách dnes môže teplota klesnúť do -5 stupňov Celzia. Podľa predpovede bude do oblasti od severozápadu prúdiť chladný morský aj v noci a v pondelok.Meteorológovia avizujú na viacerých miestach Tatier prehánky, občasný dážď a od približne 1 500 metrov sneženie. V noci táto hranica poklesne na 1 300 metrov nad morom. Vo vysokých polohách od 1 500 do 2 500 metrov môže v noci klesnúť teplota na -7 stupňov.