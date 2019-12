Slovenské Vianoce kedysi a dnes

Aké boli a aké sú Vianoce dnes



Vianočné sviatky sú najexponovanejšími dňami v roku a pre mnohých môžu byť prípravy, snaha vyhovieť prianiam blízkych, ako aj nákupy darčekov veľakrát na poslednú chvíľu vyčerpávajúce. Možnosti, výber a dostupnosť produktov sú v porovnaní s rokom 1989 oveľa vyššie. Kedysi sme počas Vianoc stáli rady na banány a mandarínky, dnes je to pre nás nepredstaviteľné a bežnou sa stala ich kúpa online z pohodlia nášho domova, napríklad prostredníctvom najväčších Tesco Online nákupov. Okrem toho si dokážeme aj v kamennej predajni na jednom mieste kúpiť potraviny, veci do domácnosti, drogériu, elektroniku či oblečenie.Symbolom slovenských Vianoc bol v minulosti betlehem, tradícia vianočných stromčekov sa u nás rozšírila až začiatkom 20-teho storočia. Po roku 1989 k nám prenikali vplyvy iných kultúr, napríklad k tradičnému Ježiškovi pribudol Santa Claus. Podľa etnologičky, doc. Kornélie Jakubíkovej sa funkcia stromčeka menila a dnes má skôr esteticko-prestížnu funkciu. Zatiaľ čo ľudia v minulosti zdobili živé stromčeky, v súčasnosti má až 70 % domácností umelý stromček. Výzdoba sa menila podľa módnych trendov, ktorým sa postupne prispôsobovali aj vianočné ozdoby - pred tridsiatimi rokmi nesmeli na stromčeku chýbať salónky, dnes sa zdobí skôr umelými, kúpenými alebo vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Popularitu si získal adventný svietnik a fenoménom je taktiež vonkajšia a vnútorná svetelná výzdoba, čoraz častejšie zdieľaná z našich domovov na sociálnych sieťach. Výzdoba je podstatnou súčasťou Vianoc pre viac ako 83 % zákazníkov Tesca. Ako hovorí etnologička doc. Jakubíková "Minulé storočie bolo storočím slova, 21. storočie je storočím obrazu. Významnejšiu rolu zohráva výzdoba, investície do symbolicko-znakových predmetov, ako je adventný veniec, stromček, úprava stola, výzdoba exteriéru domu, v bytoch svetielka v oknách, reťaze na balkónoch".